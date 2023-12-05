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南電股價逆勢上漲 外資估第1季續季減... AI 難彌補其餘應用
載板廠商今（5）日股價漲跌互見，雖然外資下調南電（8046）目標價但南電股價盤中逆勢上漲1.8%。至於景碩（3189）盤中上漲0.98%，欣興（3037）則下跌1.69%。
南電先前公告11月營收已不如本土法人預期，本土法人預期，南電 ABF 客戶庫存調整仍持續，使得營收和獲利短期仍無法落底，第4季估計由反彈轉為季衰退。
法人先前已預測，南電今年營運打底，全年營收因上半年拖累與第3季產線調整與旺季不太旺仍將年衰退逾三成。
法人分析，受到網通客戶訂單調整與錦興廠產線調整的雙重影響，加上南電終端客戶庫存調整仍需要時間，全年要恢復成長仍看2024年，包含樹林廠二期擴產和錦興廠改造陸續完成。
法人也分析，南電 ABF 訂單受到網通客戶訂單調整與伺服器平台拉貨遞延干擾，公司動態應對市況決定將錦興廠產線調整升級製程，估計2024年才能恢復正常生產，預期該廠對南電ABF產能占比超過七成，短期難免影響 ABF 載板稼動率。
外資最新報告也指出，南電11月營收不如預期，儘管有AI相關的貢獻上升但難以抵銷其他部份的衰退，ABF 的稼動率估低於5成，毛利率亦承壓，預期本季至明年首季營收持續季減少。
南電先前2021年法說會上曾提到因 ABF 載板缺口預計2020-2024年的五年總投資超過400億元，後續2022年初改為2022年至2024年三年超過400億元，隨後同年11月調整為三年內400億元投資計畫。
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