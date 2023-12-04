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晟銘電明年營運展望樂觀 法人評等給予「增加持股」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股今（4）日於平盤附近震盪，其中機殼及連接器族群的晟銘電（3013）早盤最高以52.4元攻上漲停，並於52.3元附近整理。法人表示，晟銘電明年營運展望樂觀，主要客戶成長性看好，計畫開發浸沒式散熱，評等給予「增加持股」。

機殼及連接器族群今日表現較佳的個股，包括：晟銘電、安鈦克（6276）、迎廣（6117）、旭品（3325）等，早盤皆有5%以上的漲幅。其中，晟銘電第3季營收增長率31%、年營收增長率5%，毛利率 12.8%，為近四年來單季新高。

法人表示，晟銘電自第2季以來AI伺服器討論度和能見度不斷上升，訂單量呈現樂觀趨勢，預期第4季營運可望優於第3季，雖然現階段仍因 GPU缺料，限縮出貨動能，預期供應緊張將逐漸緩解，明年營運展望樂觀。

法人指出，晟銘電主要台系客戶包括廣達（2382）、緯穎（6669）、技嘉（2376）、華碩（2357）、緯創（3231）、英業達（2356），中系客戶包括華為、超聚變、中科曙光、浪潮、字節跳動。

以2022年報來看，推測前三大客戶為緯穎、廣達、華為，占整體營收比重分別為 32%、17%、11%。法人認為，近期緯穎、廣達法說會皆釋放對2024年正向看法，而華為短期受到晶片禁令的影響，中長期將尋找替代方案，不影響長期動能。

此外，公司正跟供應鏈合作開發浸沒式散熱機櫃，該產品線擁有技術門檻、高ASP及高毛利率特性，將成為2024年重要成長動能。

2024 華為 緯穎

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