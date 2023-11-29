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衛司特上櫃蜜月大漲逾7成 中籤者高點賣可賺9.2萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

衛司特（6894）今（29）日以每股106元掛牌上櫃，順利拉開蜜月行情序幕，早盤以193元開高後一度衝達198元，中籤者若賣出，可賺進9.2萬元的新股抽籤紅包，盤中漲幅逾7%。

衛司特主要業務為再生金屬服務收入、電解設備與耗材，在再生金屬服務部分，採「廠中廠BOO」模式，可協助PCB製造業銅廢液資源回收再利用，目前已供應大部分台資PCB業者，且可將半導體與LCD光電面板製造業銅廢液做到零排放。

衛司特第3季合併營收1.94億元，季增25.2%，年減1.2%，累計今年前3季合併營收5.26億元，年減14.7%，毛利2.12億元，營業利益1.51億元，稅後純益1.16億元，每股純益5.69元。

衛司特上半年受客戶產能稼動率下降影響，廢液回收相對減少，但已在今年第2季落底，自第3季起逐步回溫，對第4季展望審慎樂觀。

衛司特今日掛牌上櫃，承銷價106元，早盤以193元開高，上漲87元，漲幅82.07%，股價開高後一度衝達198元，盤中低點則為181元，若中籤的投資人賣在早盤高點，可賺進9.2萬元，報酬率86.79%，盤中漲幅雖略降至71.69%，但蜜月行情表現仍是熱絡。

營收 製造業

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