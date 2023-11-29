衛司特今上櫃掛牌 開盤一度衝上198元、漲幅達八成

ESG概念股衛司特（6894），今（29）日以承銷價106元轉上櫃掛牌。開盤一度衝上198元、漲幅達80%，展開蜜月行情。

衛司特主要業務為再生金屬服務收入、電解設備與耗材，其中再生金屬服務部分，衛司特獨創的「廠中廠BOO」模式，可協助PCB製造業銅廢液資源回收再利用，目前已供應大部分台資PCB業者，更可為半導體與LCD光電面板製造業銅廢液做到零排放，是業界唯一具備實績廠商。

衛司特營運自今年第3季起逐步回溫，展望第4季審慎樂觀。明(2024)年在面板產業及新業務開展下，上半年景氣將正向看待。目前洽談中的客戶東南亞新廠投產後，將大幅挹注東南亞業績成長。

衛司特今年第3季合併營收1.94億元，季增25.2%，年減1.2%，寫一年來的單季新高。今年10月合併營收0.86億元，月增29.3%，年增22.9%，寫近19季新高。累計今年前10個月合併營收6.12億元，年減10.9%。

以衛司特今年上半年營收分析，再生金屬服務占比58%、電解設備與耗材占比40.5%、其他1.5%。目前營收比重以客戶產業別區分，PCB約占70%，半導體業占15至20%，面板業占10至15%。