華通有望受惠星鏈商轉 股價創20年新高 成交量個股第一

星鏈（Starlink）計畫帶動衛星、大型地面接收站及終端接收器需求，PCB廠華通（2313）有望成為最大受惠者；此消息激勵華通今（27）日早盤一度拉升71.4元，股價創下20年新高，盤中成交量逾5萬張，位居個股榜首，而成交值則是逾35億元，排名個股第二。

SpaceX主導的Starlink計畫，目前累計發射5,421顆衛星，大幅領先OneWeb的634顆，為進度最快業者，預計2027年前完成累計部署超過1.2萬顆衛星，目前全球訂閱用戶已達200萬，於63個國家商用，並於官網預告2025年將推出手機連網服務，無需更改硬體、韌體或特殊應用app，即可隨時取文字、語音及資料。

根據Markets & Markets 分析，2022年全球低軌衛星市場規模109億美元，北美占78%，歐洲占17.5%，預估2023年低軌衛星市場規模將成長15%至126億美元，2022至2026 年複合成長率為16%。

華通第3季營收達195.92億元，季增41.3%，毛利率15.88%，季增3.54個百分點，稅後純益為16.8億元，季增180%，每股純益1.41元。華通10月營收為73.19億元，創歷史第三高。

在海外布局方面，隨著華通泰國廠今年6月開始進行整地、廠房建設，預計2025年有新產能開出，相關衛星、AI伺服器、網通、車用等客戶詢問度漸高，華通也積極與客戶接觸，尋求切入契機。