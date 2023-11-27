快訊

以巴休戰第三天！哈瑪斯放17人質 獲釋4歲美國女童目睹雙親被殺

美升級晶片禁令…輝達財報3個隱憂 是台廠機會也是挑戰

出國旅遊他大讚「國際漫遊」！內行人搖頭：改這個一用就回不去

華通有望受惠星鏈商轉 股價創20年新高 成交量個股第一

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

星鏈（Starlink）計畫帶動衛星、大型地面接收站及終端接收器需求，PCB廠華通（2313）有望成為最大受惠者；此消息激勵華通今（27）日早盤一度拉升71.4元，股價創下20年新高，盤中成交量逾5萬張，位居個股榜首，而成交值則是逾35億元，排名個股第二。

SpaceX主導的Starlink計畫，目前累計發射5,421顆衛星，大幅領先OneWeb的634顆，為進度最快業者，預計2027年前完成累計部署超過1.2萬顆衛星，目前全球訂閱用戶已達200萬，於63個國家商用，並於官網預告2025年將推出手機連網服務，無需更改硬體、韌體或特殊應用app，即可隨時取文字、語音及資料。

根據Markets & Markets 分析，2022年全球低軌衛星市場規模109億美元，北美占78%，歐洲占17.5%，預估2023年低軌衛星市場規模將成長15%至126億美元，2022至2026 年複合成長率為16%。

華通第3季營收達195.92億元，季增41.3%，毛利率15.88%，季增3.54個百分點，稅後純益為16.8億元，季增180%，每股純益1.41元。華通10月營收為73.19億元，創歷史第三高。

在海外布局方面，隨著華通泰國廠今年6月開始進行整地、廠房建設，預計2025年有新產能開出，相關衛星、AI伺服器、網通、車用等客戶詢問度漸高，華通也積極與客戶接觸，尋求切入契機。

華通 低軌衛星

延伸閱讀

低軌衛星 下一個「太空軍國家隊」？

TASA衛星運載火箭 「台東縣太空科學節」首亮相

華通、金像電 挑長天期

華通、台耀 認購火熱

相關新聞

精選5檔Nvidia財報紅利股 AI晶片吹自研風

輝達公告財報又給市場新的驚喜，更重要的是，輝達不但端出更高的展望，又加上近期微軟、英特爾、超微也同聲看好AI明年發展，台股AI的ASIC、伺服器、先進製程五檔新生力軍正式躍上檯面。

PCB族群 成長動能強

星鏈（Starlink）商轉帶動衛星、大型地面接收站及終端接收器需求，法人預期，未來OneWeb、Kuiper等更多衛星...

雙A、微星 啟動促銷戰

美國年底最大銷售旺季黑色星期五持續進行，PC品牌廠也加入折扣大戰，宏碁（2353）、華碩、微星、技嘉等在美國皆啟動折扣促...

美律 全年營收看增

電聲元件廠美律（2439）受惠客戶新手機發表，第3季業績優於預期，第4季因客戶新品大量出貨，業績表現正向，全年營收有望小...

國巨目標價 大摩喊640元

國巨（2327）上周五（24日）股價大漲超過半根停板，表現亮眼突出。外資摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的個股報告中看好...

全訊國防訂單 看到2025

軍工用功率放大器（PA）廠全訊（5222）受惠中科院「強弓專案」挹注，長線國防訂單能見度已看到2025年，且明年因雄風、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。