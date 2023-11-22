Nvidia示警對陸銷售下降股價跌 AI 指標股緯創、廣達、技嘉齊挫

輝達（Nvidia）公布第3季營收181.2億美元，年增206%，每股盈餘4.02美元，預估本季營收上看200億元，年增逾230%，高出分析師的平均預估；但輝達交出大好的財報及財測，但示警對陸銷售將「顯著下降」，周二股價收跌，台股AI指標股也應聲重挫，緯創（3231）再度失守百元，廣達（2382）、技嘉（2376）、英業達（2356）等同步走跌。

輝達公布止於10月29日的第3季財報，營收181.2億美元，年增206%，優於市場，經調整的每股盈餘是4.02美元，優於分析師預期的3.37美元，淨利潤92.4億美元，高於去年同期的6.8億美元。

輝達預測第4季營收約成長逾230%到200億美元，加減2%，較分析師平均預估的179億美元高，但有些分析師的預測則是更高，達210億美元。

輝達財務總監Colette Kress在致股東信中表示，預估本季，對中國大陸的銷售會「顯著下降」，不過，「其他地區的強勁成長應足以彌補」；輝達披露，資料中心營收有四分之一來自中國大陸，隨著華府試圖遏制北京的AI發展，Nvidia面臨來自地緣政治競爭的壓力。

輝達股價周一收盤創歷史新高，周二則是收在499.44美元，下跌1%，盤後一度重挫，但跌幅略有收斂；輝達交出亮眼財報，本季財測也將持續成長，但在對中國大陸銷售恐下降的情況下，衝擊周二股價收跌，台股AI股也受到連動，指標股再度出現重挫。

緯創早盤以99.9元開低後走低，一度下滑至98.1元，盤中跌幅逾4%，成交值及成交量雙居盤中個股最高；廣達早盤以212元開低後走低，一度下滑至209.5元，盤中跌幅逾3%，成交值居盤中個股成交值第二大。

技嘉以238元開低後走低，一度下滑至234元，盤中跌幅逾3%；英業達、光寶科（2301）盤中跌幅也超過3%，台光電（2383）、金像電（2368）、華星光（4979）盤中跌幅逾2%。