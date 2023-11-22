快訊

拒侯友宜提議直播重審民調 黃珊珊：重新檢視結果不會不同

日本新宿車站出現台灣桃園3D廣告 市議員直呼醜：覺得羞恥

不只讓馬桶乾淨！醫揭男性坐著尿尿4好處：還能延緩一器官提早退化

IC 設計族群抗跌續強 凌陽創新早盤衝高攻漲停

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股今（22）日開低於盤下震盪，不過IC設計族群仍維持抗跌，包括凌陽創新（5236）、巨有科技（8227）、晶心科（6533）、迅杰（6243）、笙泉（3122）等股價紛紛上漲，其中凌陽創新早盤衝高攻漲停，表現亮眼突出。

展望2024年，法人給予凌陽創新正向看法，主因在於：全球筆電拉貨動能回溫，凌陽創新在PC/NB 業務營收占比高達7成以上，可望受惠筆電汰舊換新潮。

其次是高階NB Cam晶片明年上半量產，法人指出，凌陽創新2023年已量產新一代ISP晶片光罩，此晶片透過參數改善，可將HPD（人體存在偵測）、HDR（高動態範圍技術）等需AI演算法之功能，直接寫入ISP晶片之SRAM 中，不須再額外連接DRAM，達到省電、降低NB客戶成本，更能提升公司一顆晶片ASP 4-5成。法人也認為，此種應用初期將使用於商用高階機種，未來可望逐漸滲透至一般機種。

另外，凌陽創新的毛利率也回到常軌，其中在2023大量提列存貨跌價損失，法人預期，2024將不再提列，帶動毛利率回到過往水準。

凌陽 2024 晶片

延伸閱讀

輝達股價受晶片出口禁令影響 法人仍看好廣達、技嘉將受惠

大摩點讚九檔台系AI鏈 看好世芯、緯創、信驊等

台積電奪英特爾CPU大單 將以3奈米生產 明年營運動能樂觀

美將資助先進封裝業

相關新聞

輝達股價受晶片出口禁令影響 法人仍看好廣達、技嘉將受惠

輝達（Nvidia）在今（22）日凌晨公布財報，第3季財報及第4季財測皆優於市場預期，但受中國晶片出口禁令影響、銷售將大...

業者大舉搶食AI商機 矽格接單價格上揚

除了超微新品動能挹注，業界表示，現階段手機晶片陸續使用先進製程，加上業者大舉搶食AI商機，帶動整體測試時間翻倍，也推升每...

英業達搶AI PC商機

英業達（2356）強攻AI PC領域，公司預期，2027年旗下AI PC出貨占比可望達所有PC產品六成以上。

祥茂光電股漲 帶旺光通訊類股

資料中心傳輸需求暴增，在美國掛牌的光通訊元件供應商祥茂光電（AOI）100G和400G產品供不應求，激勵20日股價勁揚逾...

迅杰10月每股賺0.15元 揚智虧0.4元

IC設計商迅杰（6243）近期股價波動劇烈，昨（21）日應主管機關要求，公布自結10月獲利700萬元，年增16％，每股純...

京東方否認與三星合作破局 面板雙虎轉單效應落空

南韓媒體日前披露，三星電子因侵權爭議頻傳與美中貿易關係緊張的不確定性，有意中斷與全球LCD面板龍頭京東方之間的合作，並重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。