IC 設計族群抗跌續強 凌陽創新早盤衝高攻漲停

台股今（22）日開低於盤下震盪，不過IC設計族群仍維持抗跌，包括凌陽創新（5236）、巨有科技（8227）、晶心科（6533）、迅杰（6243）、笙泉（3122）等股價紛紛上漲，其中凌陽創新早盤衝高攻漲停，表現亮眼突出。

展望2024年，法人給予凌陽創新正向看法，主因在於：全球筆電拉貨動能回溫，凌陽創新在PC/NB 業務營收占比高達7成以上，可望受惠筆電汰舊換新潮。

其次是高階NB Cam晶片明年上半量產，法人指出，凌陽創新2023年已量產新一代ISP晶片光罩，此晶片透過參數改善，可將HPD（人體存在偵測）、HDR（高動態範圍技術）等需AI演算法之功能，直接寫入ISP晶片之SRAM 中，不須再額外連接DRAM，達到省電、降低NB客戶成本，更能提升公司一顆晶片ASP 4-5成。法人也認為，此種應用初期將使用於商用高階機種，未來可望逐漸滲透至一般機種。

另外，凌陽創新的毛利率也回到常軌，其中在2023大量提列存貨跌價損失，法人預期，2024將不再提列，帶動毛利率回到過往水準。