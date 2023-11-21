網通每股獲利王神準（3558）昨（21）日舉行法說會，董事長蔡文河示警，企業網通客戶庫存仍高，相關衝擊恐延續至明年第2季，要到2024下半年才有機會開始好轉，即便旗下WiFi 7、400G交換器、AIoT、AI智慧網卡等新品可望開始出貨，明年營運展望仍混沌不明，保守看待。

神準日前公布前三季營收128億元，年增17.4%；毛利率16.4%，每股純益14.8元，低去年同期的15.08元，仍拿下網通每股獲利王寶座。神準昨天股價漲4元、收250元。

神準法說會重點

神準主要產品線包含無線網路、有線網路、AIoT及資料中心設備等，主要以企業網通為主，惟今年以來企業客戶去化庫存，影響神準營運。

蔡文河不諱言，新冠肺炎疫情之後，客戶先前重複下單狀況轉為暫緩拉貨，造成訂單往後遞延及跌價損失，衝擊神準營收及獲利。

展望2024年，蔡文河保守看待，預期客戶去化庫存狀況恐拉長至明年第2季，預估下半年才可望回溫，明年將是混沌不明的一年。

即便市場不確定性因素仍多，神準仍持續擴大產品線布局。蔡文河表示，今年前三季來自有線網路與無線網路貢獻營收黃金交叉，無線網路年增11%，占比約41%；有線網路年增27%，占比48%；企業無線通訊軟體約1%。

他認為，未來無線網路將進入紅海市場；有線網路則有高度成長率，是神準未來布局重點。

神準無線網路網產品包含WiFi、5G FWA、AIoT，其中，AIoT主打網路攝影機及門禁管制，有線產品包含乙太交換器、網路安全伺服器，資料中心設備包含100G、400G交換器、伺服器、儲存設備、電源供應器。

蔡文河表示，WiFi 7企業級基地台今年12月出貨，2024年第1季放量，2024年仍以WiFi 6、WiFi 6E為主，但明年底WiFi 7、WiFi 6可望呈現黃金交叉，5G FWA深耕印度市場，預估明年第2季可望開始出貨。

神準並積極布局資料中心市場，蔡文河表示，400G乙太網路交換器預計2024年第1季開始出貨二級資料中心客戶，25G、50G、100G的x86網卡智慧網卡也得到廠商認證，搭配伺服器廠商一起出貨大型資料中心客戶，預計2024年第2季量產出貨，L3工業乙太網路交換器預計2024年第4季量產，AIoTAI影像處理監控及門禁管控系統預計2024年第3季量產，隨新產品出貨，未來仍可望穩健成長。