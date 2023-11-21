神準示警客戶庫存高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
神準董事長蔡文河 （聯合報系資料庫）
神準董事長蔡文河 （聯合報系資料庫）

網通每股獲利王神準（3558）昨（21）日舉行法說會，董事長蔡文河示警，企業網通客戶庫存仍高，相關衝擊恐延續至明年第2季，要到2024下半年才有機會開始好轉，即便旗下WiFi 7、400G交換器、AIoT、AI智慧網卡等新品可望開始出貨，明年營運展望仍混沌不明，保守看待。

神準日前公布前三季營收128億元，年增17.4%；毛利率16.4%，每股純益14.8元，低去年同期的15.08元，仍拿下網通每股獲利王寶座。神準昨天股價漲4元、收250元。

神準法說會重點
神準法說會重點

神準主要產品線包含無線網路、有線網路、AIoT及資料中心設備等，主要以企業網通為主，惟今年以來企業客戶去化庫存，影響神準營運。

蔡文河不諱言，新冠肺炎疫情之後，客戶先前重複下單狀況轉為暫緩拉貨，造成訂單往後遞延及跌價損失，衝擊神準營收及獲利。

展望2024年，蔡文河保守看待，預期客戶去化庫存狀況恐拉長至明年第2季，預估下半年才可望回溫，明年將是混沌不明的一年。

即便市場不確定性因素仍多，神準仍持續擴大產品線布局。蔡文河表示，今年前三季來自有線網路與無線網路貢獻營收黃金交叉，無線網路年增11%，占比約41%；有線網路年增27%，占比48%；企業無線通訊軟體約1%。

他認為，未來無線網路將進入紅海市場；有線網路則有高度成長率，是神準未來布局重點。

神準無線網路網產品包含WiFi、5G FWA、AIoT，其中，AIoT主打網路攝影機及門禁管制，有線產品包含乙太交換器、網路安全伺服器，資料中心設備包含100G、400G交換器、伺服器、儲存設備、電源供應器。

蔡文河表示，WiFi 7企業級基地台今年12月出貨，2024年第1季放量，2024年仍以WiFi 6、WiFi 6E為主，但明年底WiFi 7、WiFi 6可望呈現黃金交叉，5G FWA深耕印度市場，預估明年第2季可望開始出貨。

神準並積極布局資料中心市場，蔡文河表示，400G乙太網路交換器預計2024年第1季開始出貨二級資料中心客戶，25G、50G、100G的x86網卡智慧網卡也得到廠商認證，搭配伺服器廠商一起出貨大型資料中心客戶，預計2024年第2季量產出貨，L3工業乙太網路交換器預計2024年第4季量產，AIoTAI影像處理監控及門禁管控系統預計2024年第3季量產，隨新產品出貨，未來仍可望穩健成長。

2024 神準 WiFi

延伸閱讀

外派住破旅館一年「沒熱水、wifi爛」 工程師瀕臨崩潰狂吃爆肥

泰讚了！ 台灣旅客入境泰國今起「30天免簽證」 加碼送8G一日網卡

立積WiFi 7量產出貨 明年拚重回成長軌道

全民權證／瑞昱 挑中長天期

相關新聞

萬國訂單看到下季

旅行箱包製造商萬國通（9950）正進入出貨旺季，在手訂單達三個月、接單能見度看到明年第1季，該公司指出，營運已回到疫情前...

安克AI醫材獲歐盟認證

安克生醫（4188）昨（21）日宣布，公司全產品線順利取得歐盟醫療器材法規MDR驗證，成為台灣第一個獲認證的智慧醫材軟體...

皇鼎明年案量挑戰60億

皇鼎建設（5533）昨（21）日在法說會中表示，明年預計將推出三筆新案，「財星科技」、「立人名邸」、「靜心園」，加計「皇...

山富10月每股賺1.68元

旅行社山富（2743）因最近股價波動劇烈，昨（21）日應主管機關要求公布10月獲利概況，單月的自結稅後純益7,580萬元...

凱撒衛迎利多 營運穩健

凱撒衛（1817）指出，第4季在大巨蛋完工，以及社會住宅工程案陸續完工，再加上國內高房價，房屋修繕市場有望受惠，單季營運...

華園加州旅館助攻營收

長期布局美國旅館市場的華園（2702），位於加州的五個據點將於12月迎來當地旅遊高峰期，平均住房率可望站上85%以上，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。