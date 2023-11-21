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PCB 族群勁揚 華通位居個股成交榜首、欣興漲逾半根停板

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
欣興董事長曾子章。（本報系資料庫）
欣興董事長曾子章。（本報系資料庫）

台股今（21）日開高走高，盤中最高一度拉升至17396.84點，上漲逾180點，盤面上PCB族群表現強勢，華通（2313）開高早盤上漲逾4%，盤中成交量逾7萬張，位居個股第一，而欣興（3037）盤中上漲逾半根停板，其餘燿華（2367）、楠梓電（2316）、南電（8046）、景碩（3189）等皆呈現上漲之姿。

多家台灣PCB廠搶進東南亞，台灣電路板協會統計，兩岸合計超過20家PCB製造商，如華通、金像電（2368）、欣興等台廠，以及陸資廠如景旺、中富電路等先後啟動泰國投資計畫；台灣電路板協會指出，泰國有望成為新的PCB生產聚落，群聚能夠減少廠商物流、採購成本，更能激發產業的創新與突破。

華通第3季稅後純益16.8億元，季增1.8倍，但年減33.15%，每股純益1.41元；累計今年前三季稅後純益26.37億元，年減54.83%，每股純益 2.21元；10月營收73.19億元，創歷史第三高，第4季隨著3C產品在各電商促銷活動推升買氣，營運有機會維持高峰，公司對本季營運展望樂觀。

欣興10月營收87.89億元，終止連續月衰退，月增0.4%不過相較去年創下的高峰仍年減34.3%；欣興累計今年前十月營收約871.36億元，受半導體景氣與載板市場庫存調整影響較去年的高峰下滑，年減少25.6%。

燿華前三季每股稅後虧損0.17元，不過今年第3季已單季轉盈，公司提到，對今年第4季持平第3季看待，主要是車廠罷工因素干擾部分汽車板出貨的變數，另外公司持續篩選訂單生產以確保獲利優先。

欣興 PCB 華通 燿華 台股 楠梓電 景碩

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