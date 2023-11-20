華懋明日掛牌上市 中籤紅包可望達5.1萬

華懋（5292）預計11月21日掛牌上市，每股承銷價68元，公開申購時吸引超過31.9萬人參與申購，中籤率0.25%，今（20）日以119元收盤，推算中籤投資人潛在報酬率75%，抽中1張可賺進51,000元。

華懋以科技事業暨綠能環保類股申請上市，目前資本額3.08億元，主要從事半導體產業揮發性有機氣體 (VOCs) 處理及污染防治設備工程、工業用除濕工程及相關維修保養服務。

華懋10月合併營收2.96億元，月增83.7%，年增4.7%，累計今年前10月合併營收17.38億元，年增0.1%；累積今年前3季合併營收14.42億元，毛利率23.81%，稅後純益2.07億元，EPS為6.73元。

華懋在半導體領域市占率約7成，尤其在半導體先進製程的市占率超過9成，目前在手訂單約達年營業額水準，預期明年主要成長動能來自先進製程客戶訂單。

華懋預計11月21日掛牌上市，承銷張數僅820張，合格抽籤件數達31萬9,387件，中籤率0.25%，今日興櫃價格收在119元，與每股承銷價價差達51元，以此推算，中籤者可望落袋5.1萬元，報酬率75%；不過，實際獲利金額還要視掛牌上市後的股價表現。