快訊

大學演講談藍白合「最大問題」 柯文哲被問九二共識定義：我也不知道

網路溫度計本周總統參選人當選預測 他4天內聲量翻倍

好地段就保值？大安遠企商圈名宅 7戶轉手全賠售「最高賠近3千萬」

華懋明日掛牌上市 中籤紅包可望達5.1萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

華懋（5292）預計11月21日掛牌上市，每股承銷價68元，公開申購時吸引超過31.9萬人參與申購，中籤率0.25%，今（20）日以119元收盤，推算中籤投資人潛在報酬率75%，抽中1張可賺進51,000元。

華懋以科技事業暨綠能環保類股申請上市，目前資本額3.08億元，主要從事半導體產業揮發性有機氣體 (VOCs) 處理及污染防治設備工程、工業用除濕工程及相關維修保養服務。

華懋10月合併營收2.96億元，月增83.7%，年增4.7%，累計今年前10月合併營收17.38億元，年增0.1%；累積今年前3季合併營收14.42億元，毛利率23.81%，稅後純益2.07億元，EPS為6.73元。

華懋在半導體領域市占率約7成，尤其在半導體先進製程的市占率超過9成，目前在手訂單約達年營業額水準，預期明年主要成長動能來自先進製程客戶訂單。

華懋預計11月21日掛牌上市，承銷張數僅820張，合格抽籤件數達31萬9,387件，中籤率0.25%，今日興櫃價格收在119元，與每股承銷價價差達51元，以此推算，中籤者可望落袋5.1萬元，報酬率75%；不過，實際獲利金額還要視掛牌上市後的股價表現。

半導體 營收

延伸閱讀

富世達蜜月漲不停 掛牌8天上漲118%、抽中1張大賺23萬

華懋吸引逾31萬人抽紅包 中籤率0.25%、抽中可望賺進4.35萬

豐原路上拾獲「嫁好尪」紅包 求冥婚？ 背後原來有故事

投信上周連15買台股 加碼的這檔讓投資人最開心

相關新聞

神基第3季賺好大 股價直衝漲停 改寫歷史新高

神基（3005）第三季獲利表現亮眼，改寫歷史紀錄，帶動今（20）日股價開高走高，盤中一舉攻上漲停99.5元，股價改寫歷史...

法人給予聯發科「買進」評等 看好手機市場第4季回溫

台股今（20）日在平盤附近震盪，其中IC設計族群表現強勢，聯發科（2454）持穩，早盤最高924元，法人看好全球手機市場...

揚智再度攻漲停 早盤IC設計族群強勢

台股今（20）日在平盤附近震盪，其中IC設計族群表現強勢，值得注意的是揚智（3041）早盤衝高以32.35元攻漲停。

光電股表現亮眼 揚明光衝漲停 正達、華晶科創逾1年高

台股今（20）日開低走高，於平盤附近震盪，光電股表現強勢，指數盤中上漲逾1.8%，位居各類股之冠，其中由揚明光（3504...

法人估 台積明年挑戰最旺首季

晶圓代工龍頭台積電明年首季營運有望淡季不太淡。法人估計，台積電受惠於ＡＩ（人工智慧）／ＨＰＣ（高速運算）相關客戶新品連發...

台光電、台燿 高盛喊買

鴻華先進於今（20）日將於創新板上市，電動車再次成為台股市場熱議話題。高盛證券趕搭題材浪尖，看好台光電（2383）與台燿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。