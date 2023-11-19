AI伺服器鏈 唱旺明年展望

各大科技廠受到通膨、戰爭、高利率衝擊，紛紛縮減資本支出，看淡明年業績展望，唯有人工智慧（AI）領域持續加碼投資，將成為2024年推動業績成長主力產品，使得AI伺服器供應鏈展望相當看好。

AI伺服器供應鏈，包括晶片的台積電，伺服器的鴻海、廣達、英業達、緯創、緯穎、技嘉、華碩與和碩等，散熱的雙鴻與奇鋐等。

鴻海是全球最大伺服器廠，該公司董事長劉揚偉表示，目前一般伺服器庫存去化已經差不多，明年可望持續好轉，至於AI伺服器更是強勁成長。鴻海雲端網路部門2024年展望，將以伺服器為主要成長來源，尤其來自雲端服務供應商（CSP）對AI的強勁需求。

他表示，鴻海在AI伺服器，從晶片（GPU）模組、基板到伺服器機櫃與資料中心，包含先進散熱系統，以及全球布局，可以提供一條龍解決方案，由於GPU模組與基板等上游AI產品，技術層次高，鴻海發展AI重點是在GPU模組中持續提升市占率。

至於伺服器整機是下游產品，參與者多，鴻海會關注下游組裝，鴻海本來就是全球最大伺服器廠，將維持不變。

廣達表示，AI伺服器第3季開始出貨，但GPU供應短缺問題將延續到明年上半年。今年全年伺服器雙位數成長，AI伺服器占整體伺服器銷售比重明年將進一步擴大，預估明年伺服器業績將超過所有其他產品線，且成長速度加快，達到可觀的雙位數成長。

技嘉總經理李宜泰之前說，今年伺服器需求持續攀升，有機會超越之前預定目標，也就是高雙位數成長，至於AI晶片缺料也慢慢往好的方向走。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑之前表示，明年華碩AI伺服器業績至少翻倍成長，目前AI伺服器訂單已滿到明年。

緯穎財務長陳昌偉表示，AI伺服器需求大增已成共識，無論一般伺服器或AI伺服器，未來訂單成長動能都很大，緯穎已有多款AI伺服器陸續出貨，最快明年首季量能進一步擴大，樂觀看待今年第4季至明年市況。