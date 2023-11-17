瑞銀：看好智原、聯詠、南亞科等五檔個股受惠產業復甦

瑞銀證券在最新發布的「半導體產業」報告中指出，庫存逐漸正常化，加上三大利多（AI及高速運算需求提升、汽車相關需求增長、成熟技術產品替換需求）催化，2024年半導體產業營收可望復甦，按讚智原（3035）、聯詠、南亞科、京元電、南茂等五家台廠，都給予「買進」評等。

瑞銀首評八檔相關台股，其中有五檔為「買進」評級。在IC設計/矽智財IP方面，智原的目標價為435元，聯詠則為556元，可望受惠於晶片客製化的強勁需求。瑞銀預估，從2023-27年，特殊應用IC（ASIC）的年均複合成長率為15-20%。

智原與聯電密切合作，且28奈米產品的貢獻加速，瑞銀高度肯定，預估智原今年每股稅後純益（EPS）為6.35元，2024年EPS為9.65元，2025年為13.59元。依據智原2025年的獲利預估，瑞銀給予32倍的本益比。如果智原能順利進展到14奈米產品，本益比更可望提升到35倍。

報告指出，記憶體價格在今年第4季開始回春，且受惠於供需改善，此趨勢可望持續到明年上半年，因此有利於動態隨機存取記憶體（DRAM）廠。瑞銀預期南亞科未來12個月的股價淨值比可達1.5倍，目標價85元。

京元電的目標價為100元，可望雙重受惠於高端繪圖處理器（GPU）及旗艦智慧機系統單晶片（SoC）的需求。南茂的業務更多元分散，包括顯示器、記憶體、類比IC、SoC等，以2025年預估獲利推算，瑞銀給予11倍的本益比、目標價50元。

另外，瑞銀還給予兩檔台股「中立」評級，即頎邦（目標價70元）及力成（目標價111元），主要原因是股價已到合理價位；創意則是「賣出」評級（目標價1,560元），雖然成長力道仍強，但市場預期過高，股價已偏貴。