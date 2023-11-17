快訊

獨╱台北大巨蛋啟用 台韓港三地天王天后、天團準備「攻蛋」

赴馬英九基金會 國民黨推薦民調專家：今天來促藍白合 不是來拚輸贏

恐1秒被破解…台灣人最常用「爛密碼」出爐！專家曝預防小撇步

瑞銀：看好智原、聯詠、南亞科等五檔個股受惠產業復甦

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

瑞銀證券在最新發布的「半導體產業」報告中指出，庫存逐漸正常化，加上三大利多（AI及高速運算需求提升、汽車相關需求增長、成熟技術產品替換需求）催化，2024年半導體產業營收可望復甦，按讚智原（3035）、聯詠、南亞科、京元電、南茂等五家台廠，都給予「買進」評等。

瑞銀首評八檔相關台股，其中有五檔為「買進」評級。在IC設計/矽智財IP方面，智原的目標價為435元，聯詠則為556元，可望受惠於晶片客製化的強勁需求。瑞銀預估，從2023-27年，特殊應用IC（ASIC）的年均複合成長率為15-20%。

智原與聯電密切合作，且28奈米產品的貢獻加速，瑞銀高度肯定，預估智原今年每股稅後純益（EPS）為6.35元，2024年EPS為9.65元，2025年為13.59元。依據智原2025年的獲利預估，瑞銀給予32倍的本益比。如果智原能順利進展到14奈米產品，本益比更可望提升到35倍。

報告指出，記憶體價格在今年第4季開始回春，且受惠於供需改善，此趨勢可望持續到明年上半年，因此有利於動態隨機存取記憶體（DRAM）廠。瑞銀預期南亞科未來12個月的股價淨值比可達1.5倍，目標價85元。

京元電的目標價為100元，可望雙重受惠於高端繪圖處理器（GPU）及旗艦智慧機系統單晶片（SoC）的需求。南茂的業務更多元分散，包括顯示器、記憶體、類比IC、SoC等，以2025年預估獲利推算，瑞銀給予11倍的本益比、目標價50元。

另外，瑞銀還給予兩檔台股「中立」評級，即頎邦（目標價70元）及力成（目標價111元），主要原因是股價已到合理價位；創意則是「賣出」評級（目標價1,560元），雖然成長力道仍強，但市場預期過高，股價已偏貴。

瑞銀 2024 智原

延伸閱讀

新興市場教父墨比爾斯不退休了！擬到杜拜開新公司 仍看好中東和台灣

矽力-KY 股價創半年新高 外資評價多空分歧目標價差達190元

華邦電、南亞科 四檔俏

辦亞太高峰會 摩根士丹利會後重申：2台廠維持「優於大盤」評級

相關新聞

外資從百元以下開始買超鴻海 股價再度挑戰季線

鴻海（2317）股價因旗下富士康遭大陸查稅的影響，跌落到百元之下，10月底盤中一度下滑至94元，創下2021年1月以來的...

富世達上市7天漲不停 盤中衝破400元、抽中1張賺1張

軸承廠富世達（6805）11月9日以每股200元上市，掛牌以來每天漲不停，今（17）日開平震盪後再衝高，一度拉升至410...

零壹看後市 審慎樂觀

零壹（3029）昨（16）日舉辦法人說明會，總經理陳鍵忠表示，對今年全年營運有信心，將持續引進新產品應用，審慎樂觀看待明...

今國光衝刺三大業務

鏡頭廠今國光（6209）昨（16）日召開法說會，董事長陳慶棋指出，看好物聯網、車載及遠紅外線鏡頭，將成為明年營運成長三大...

友達秀車用顯示新技術

友達（2409）昨（16）日宣布，明年將首度進軍美國消費性電子展（CES），展示全新智慧座艙及最新研發的車用顯示技術。友...

大聯大前3季每股純益2.5元 本季獲利在業外加持下增幅逾倍

亞洲IC龍頭大聯大控股（3702）今日公布第3季稅後純益15.92億元，每股純益0.95元，低於前一季的1.14元；累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。