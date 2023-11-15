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台積電Q3配息 上調至3.5元

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電百萬名股東股東有福了。台積電昨天開董事會，通過上調季配息幅度，從原本增加至每季配息三元，上修至三點五元。自今年第三季每股配息就配三點五元，比前兩季的各三元每股增加○點五元。並訂二○二四年三月十八日除息

台積電董事會昨天核准配發第三季每股現金股利三點五元，普通股配息基準日訂定為明年三月廿四日，除息交易日為明年三月十八日。明年三月廿日至三月廿四日止停止普通股股票過戶，並於明年四月十一日發放股利。

此外，台積董事會也通過核准資本預算四十三億四一九五萬美元（約台幣一四○四億元），資金運用包括建置先進製程產能；建置先進封裝、成熟及特殊製程產能；明年研發資本預算與經常性資本預算；明年資本化租賃資產。

台積電 配息 除息

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