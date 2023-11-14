樺漢財報／Q3及前三季皆「三率三升」 獲利成長速度優於預期

工業電腦大廠樺漢（6414）今(14)日公布2023年第3季營運成果，合併營收為299.6億元，季增3.5％、年增 2.7％，按持股比例計算，歸屬於母公司稅後淨利為7.6億元，季增31.5％、年增16.7％，獲利成長速度不僅優於公司原先預期水準，且成長率皆優於營收成長表現，而加權平均股本較去年同期增加19.5％下，稅後每股盈餘(EPS)仍遞出 6.02 元的佳績。

樺漢累計2023年前三季合併營收為874.2億元，年增16.5％，營業利益41.3 億元，年增57.6％，按持股比例計算，歸屬於母公司稅後淨利為18.3 億元，年增30.2％，稅後每股盈餘(EPS)為15.91元，年增19.5％，前三季營收、營業利益、EPS，在大環境不景氣下仍異軍突起，創歷史同期新高且明顯優於整體產業平均水準。

樺漢2023年第3季、前三季營業毛利率、營業淨利率、歸屬於母公司稅後淨利率呈三率三升。樺漢表示，雖今年以來因去年同期有匈牙利布達佩斯工廠起步、墊高基期營收以及部分智慧家居、資安整合等因終端市場需求進而放緩拉貨力道，使得整體營運成長表現受限，然前三季來自於個體包含全資子公司、品牌通路的營運表現仍持續為樺漢集團整體獲利績效迎來正面的挹注，齊步推進樺漢集團第3季單季、前三季皆繳出較去年同期呈三率三升的好表現，第3季營業毛利率、營業淨利率、歸屬於母公司稅後淨利率分別為 20.2％、4.6％、2.5％的水準，前三季營業毛利率、營業淨利率、歸屬於母公司稅後淨利率分別為 19.8％、4.7％、2.1％的水準。

此外，樺漢將於11月15日受邀參加國票綜合證券股份有限公司舉辦之第3季法人說明會，說明公司之營運概況、財務及業務相關資訊。