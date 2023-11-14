華碩法說會報喜 Nvidia 新晶片加持、股價盤中強漲逾8%

華碩（2357）昨日法說會公布第3季財報表現亮眼，單季達成三率三升，並且同時預告營運將回到正軌，加上合作夥伴輝達（Nvidia）昨日同樣宣布推出新晶片，華碩有望增添更多動能；華碩今（14）日股價開高，盤中上漲超過8%。

華碩第3季營收1,350.52億元，季增16.72%，年減6.71%；毛利率18.3%，季增4.32個百分點，年增5.64個百分點；營益率6.7%，季增5.22百分點，年增4.06個百分點；業外收益50.87億元，季增258.24%，年增20.75%；稅後純益110.97億元，季增329.19%，年增79.3%。

華碩財務長吳長榮表示，華碩上半年把庫存調整到正常水準後，第3季加速導入新產品，推動產品創新循環，帶動第3季毛利率出現可觀的成長。在營運項目管理方面，包括銷貨折讓下降、存貨跌價迴轉利益增加，也對第3季毛利率成長有一定程度貢獻。

在AI業務方面，華碩與輝達密切合作，華碩共同執行長胡書賓表示，AI PC是產業重要的轉捩點，隨著 AI PC 的出現，使用者體驗大幅提升，將進入PC產業的全新階段。

胡書賓指出，消費者對 AI PC 的接受度還需要時間提升，大膽預估2024年 AI PC 滲透率約個位數百分比，到2025年達到雙位數百分比，但這取決於明年 AI PC 使用體驗和技術成熟度。

除了財報表現亮眼之外，合作夥伴輝達昨日同樣宣布，推出全新AI產品「HGX H200」，主打超高容量與更大的頻寬，算力更為精進，明年第2季開始出貨。法人看好，輝達新品有望再掀搶購潮，為華碩等合作夥伴增添更多動能。

華碩今日股價開高，早盤最高一度拉升至漲停396元，一舉收復季線，雖隨後漲停打開，盤中漲幅依然超過8%，成交量逾8,000千張。