華碩財報／第3季獲利季增329% EPS達14.9元
PC品牌大廠華碩（2357）今（13）日舉行法說會，會前公布今年第3季財報，稅後純益110.97億元，季增329%、年增79%，每股純益為14.9元。
華碩公布今年第3季單季品牌營收1,262.36億元，季增17%、年減5%，毛利率17.4%，營益率6.7%，皆較上季度及去年同期皆成長， 稅後純益110.97億元，季增329%、年增79%，每股純益為14.9元。
以華碩產品營收占比來看，今年第3季PC為67%、零組件32%，手機為1%，相較去年同期PC業務比重下滑。
展望第4季，華碩預估，PC業務將季減15%，零組件業務則將季增5%。
華碩將於今日下午四點召開法說會，屆時將釋出更進一步本季展望，及明年度營運看法。
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