鴻海14日法說 高盛、大和都喊買進

鴻海將在明（14）日舉行法說會，儘管日前股價受旗下富士康在大陸遭官方查稅風波，導致跌破百元大關後始終未能順利站回，外資圈仍持正向看法，高盛、大和資本等均給予「買進」投資建議，高盛更將其列入區域「優先買進名單」之列，目標價上看149元。

鴻海10月股價重挫逾7%，不過，營運面傳來好消息，10月合併營收為7,412億元，為同期次高，月增12.2%，較去年同期減少4.56%。

鴻海10月合併營收月成長，除反映客戶新品銷售拉貨動能強勁之外，電腦終端、雲端網路、消費智能等產品出現強勁成長，亦帶動營收走揚，連帶股價也出現反彈，11月以來小漲0.7%，惟尚未收復月均線。鴻海上周五股價跌0.7元、收97.2元。

鴻海明天將舉行法說會，公布第3季財報，以及第4季與明年展望，在法說會前夕，外資圈則提前送暖，其中，高盛證券認為，鴻海受惠大客戶新款手機大量出貨帶動，預估第4季營收將季增23%。

高盛相當看好鴻海前景，除建議「買進」、給予149元目標價之外，更將其列入區域「優先買進名單」之列，且149元的目標價為當前外資圈最高的價格。

大和看好鴻海在AI伺服器、雲端服務供應商、電動車等業務貢獻不斷增加下，產品組合改善，明年營運將重返成長，預期2024年至2025年電動車將占鴻海總營收的1%至3%，給予鴻海「買進」評等，目標價上看125元。