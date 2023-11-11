先進製程出貨增 台積10月營收創新高

市場憂心景氣低迷，台積電昨仍公布讓人驚豔的營收：十月合併營收約二四三二點○三億元，月增百分之卅四點八，年增百分之十五點七，營收隔了七個月年增轉正，更一舉改寫單月新高；累計一至十月營收約一兆七千七百九十四點一億元，年減百分之三點七。

除營收報喜，日本政府昨批准規模十三點二兆日圓、約八百七十億美元的年度追加預算案，作為最新經濟刺激方案的財源。其中，追加預算案將提供一點八兆日圓支援半導體發展，包括補助台積電設廠。

日本經濟產業省官員栗田宗樹告訴法新社，這項計畫中的支出，將包括用於補助台積電興建熊本二廠的七千億日圓。若連同先前預算未用罄的約兩千億日圓，日本支持晶片業的預算額共約兩兆日圓，補助對象包括台積電與日本半導體國家隊新創公司RApidus等。日本將撥款協助加速發展設計與製造新一代晶片的能力及訓練AI模型，重點補助項目包括高階零組件、晶片裝置、工業氣體、半導體製造及工程人才訓練。

台積電十月營收跳增逾三成，除三奈米為蘋果代工的A十七處理器放量外，七奈米和五奈米訂單回升，尤其五奈米及四奈米受惠AI晶片及其他非蘋手機加持，回升最明顯，先進製程出貨大增，推升十月營收表現亮麗。

由於半導體庫存修正持續到第四季，儘管台積電十月營收表現亮眼，但台積電仍未修正全年營收展望，預估以美元計將約六八四點七四億至六九二點七四億美元，年減百分之八點七至百分之九點八，略優於原預期的衰退一成。

台積總裁魏哲家先前提到，第四季業績受惠三奈米技術持續強勁量產，但部分成長將受到庫存調整抵消。他預期PC、手機終端市場出現需求穩定跡象，庫存會第四季結束時到更健康水準。

昨聯發科也公布十月營收達四二八點一億元，年增百分之廿八點二四，創近七個月新高。