快訊

全台有感！凌晨0時54分花東規模5.4地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

先進製程出貨增 台積10月營收創新高

聯合報／ 記者簡永祥鍾張涵、編譯黃淑玲易起宇／綜合報導

市場憂心景氣低迷，台積電昨仍公布讓人驚豔的營收：十月合併營收約二四三二點○三億元，月增百分之卅四點八，年增百分之十五點七，營收隔了七個月年增轉正，更一舉改寫單月新高；累計一至十月營收約一兆七千七百九十四點一億元，年減百分之三點七。

除營收報喜，日本政府昨批准規模十三點二兆日圓、約八百七十億美元的年度追加預算案，作為最新經濟刺激方案的財源。其中，追加預算案將提供一點八兆日圓支援半導體發展，包括補助台積電設廠。

日本經濟產業省官員栗田宗樹告訴法新社，這項計畫中的支出，將包括用於補助台積電興建熊本二廠的七千億日圓。若連同先前預算未用罄的約兩千億日圓，日本支持晶片業的預算額共約兩兆日圓，補助對象包括台積電與日本半導體國家隊新創公司RApidus等。日本將撥款協助加速發展設計與製造新一代晶片的能力及訓練AI模型，重點補助項目包括高階零組件、晶片裝置、工業氣體、半導體製造及工程人才訓練。

台積電十月營收跳增逾三成，除三奈米為蘋果代工的A十七處理器放量外，七奈米和五奈米訂單回升，尤其五奈米及四奈米受惠AI晶片及其他非蘋手機加持，回升最明顯，先進製程出貨大增，推升十月營收表現亮麗。

由於半導體庫存修正持續到第四季，儘管台積電十月營收表現亮眼，但台積電仍未修正全年營收展望，預估以美元計將約六八四點七四億至六九二點七四億美元，年減百分之八點七至百分之九點八，略優於原預期的衰退一成。

台積總裁魏哲家先前提到，第四季業績受惠三奈米技術持續強勁量產，但部分成長將受到庫存調整抵消。他預期PC、手機終端市場出現需求穩定跡象，庫存會第四季結束時到更健康水準。

昨聯發科也公布十月營收達四二八點一億元，年增百分之廿八點二四，創近七個月新高。

日本經濟 台積電 奈米

延伸閱讀

輝達、英特爾繞過美禁令 改版降規AI晶片供貨中國

民代要求新竹縣府爭取台積電設廠 湖口、竹東都要搶

台積電董座劉德音：1.4奈米會留在台灣

獲頒李國鼎獎 張忠謀感念催生台積電推手

相關新聞

聯發科績優 攀七個月高點 手機市場庫存逐步好轉 帶動Q4表現向上

晶片大廠聯發科昨（10）日公布10月營收428.1億元，月增18.6%，站上近七個月高點，為本季業績升溫開啟好兆頭。

廣達前三季EPS 7.63元 賺贏去年全年

筆電暨伺服器龍頭廣達昨（10）日公布第3季稅後純益128億元，季增26.4%，年增38.3%，每股純益3.32元，為24...

先進製程出貨增 台積10月營收創新高

市場憂心景氣低迷，台積電昨仍公布讓人驚豔的營收：十月合併營收約二四三二點○三億元，月增百分之卅四點八，年增百分之十五點七...

台積營收創高 受惠蘋果、輝達等訂單挹注 跳增逾三成

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公布10月營收2,432.03億元，月增34.8%，為單月新高，也是睽違八個月後，營收重返...

和碩營收 連二月站穩千億大關

和碩昨（10）日公布10月營收1,422.04億元，月增7.06%，年增7.90%，連續兩個月站穩千億元大關，是近兩年來...

佳能第3季每股純益0.84元 九季最佳

佳能企業（2374）昨（10）日公布前三季財報，第3季營業利益1.23億元，為七年新高，年增8.65倍，中止連三季虧損，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。