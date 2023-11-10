獲利年增率稱冠電信三雄 遠傳前十月獲利成長18.1%

遠傳（4904）今日公布10月營運表現，遠傳表示，受惠iPhone 15新機銷售強勁帶動客戶升級5G、新經濟營收貢獻和漫遊業務持續增溫等因素，10月份合併總營收89.23億元，年增7.9%，稅後純益9.59億元，年增17%，單月每股稅後純益0.29元，累計前10月營收761.47億元，年增4.2%，稅後純益93.07億元，年增18.1%，每股稅後純益2.86元。相較之下中華電信（2412）前十月獲利年增率2.6%，台灣大（3045）則為1.9%，遠傳獲利年增率稱冠電信三雄。

遠傳指出，運用資通訊核心技術打造綠色新經濟，協助公私部門創新轉型，共同邁向「2050淨零排放」目標，推出「交通號誌不斷電系統（UPS）」、自建平台「智慧充電服務」、「智慧路口」、「智慧觀光大數據」等智慧應用均已經陸續在縣市政府落地使用。

遠傳指出，接軌國際減碳趨勢，遠傳也積極協助校園實踐淨零轉型，日前攜手淡江大學、台灣微軟共同宣布啟動「全臺灣首座校園永續雲」，除了借助遠傳深耕永續雲的實作經驗，積極推動產學融合；更領先全臺院校，首度以學校為核心，結合校方、產業與校友力量籌組SDGs轉型聯盟，透過跨域創新的學術、產業科技量能，以自身綠色資通訊的實作經驗，透過科技打造低碳智慧校園。