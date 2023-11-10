光隆財報／前三季EPS 3.86元 10月營收月年雙減

戶外機能服大廠光隆（8916）已步入傳統淡季，10月營收 4.79億元，月減29.6%、年減47.3%；前10月合併營收 68.78億元，年減24.1%。今年第3季財報也已公告，不受營收減少的影響，在產品組合持續優化下，合併毛利率持續攀高，前3季稅後純益5.63億元，每股純益（EPS）3.86元。

光隆第3季合併營收21.85億元，季減11.5%、年減31.9%；合併營益率8.4%，下滑2.5個百分點；稅後淨利2.13億元、年減42.3%，EPS 1.44元。前3季合併營收63.99億元、年減21.5%；合併營益率8.8%，略為下滑0.7個百分點；稅後純益5.63億元，年減30.5%，EPS 3.86元。

光隆表示，今年合併毛利率未受營收減少的影響，反而在產品組合優化及羽絨、家紡獲利率回溫的助力下，無論單季或累計的表現，均優於去年，持續上揚。業外部份，受惠美元走強，匯兌利益前3季已挹注1.13億元，貢獻每股純益約0.78元。

光隆成衣今年前3季營收39.34億元，雖比去年減少13.2%，但營收比重則持續上升並突破60%。就價量結構，今年呈現的是價升量減，在出貨平均單價來看，無論戶外機能產品或休閒產品，上漲幅度均達10%以上，而出貨量減少是今年成衣營收衰退主因，戶外機能產品約減少17%，而休閒產品減少幅度較大，達34%，除了去年有因疫情遞延出貨而拉高基期外，另一因素是客戶端下單保守，主要是對通膨影響消費力的疑慮所做的預防性反應。在產品結構方面，主力的戶外機能產品比重，仍持續上升，已達66%，比去年提升5個百分點。