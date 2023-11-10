奇偶財報／前三季每股純益2.39元

安控廠奇偶（3356）召開董事會通過上季財報，第3季合併營收3.17億元，前三季合併營收9.28億元。第3季及前三季淨利歸屬母公司業主分別為3,000萬元及2.14億元，單季每股純益0.34元，累計前三季EPS為2.39元。

奇偶第3季營收季減3%，年減8%，累計前三季營收年減4%。第3季歸屬母公司稅後純益年減30%，累計今年前三季因業外收益增加，較去年同期增加1.9倍。

奇偶今年第3季毛利率49%，季增4.31個百分點，營業利益率14%，季增5.46個百分點。公司表示，儘管歐洲今年政治態勢仍不平靜，但今年前三季歐洲區域銷售較去年有微幅成長，東協地區前三季亦因市場開發而有小幅成長。

產品的軟體類及門禁控制類別，在多元應用擴增及終端市場的需求帶動下，今年前三季銷售額也有不錯的成長率。