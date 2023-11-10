美時營收／10月9.12億元年增一成 前十月年增17.6%

美時（1795）今（10）日公布10月自結合併營收9.12億元，較去年同期成長9.93%。累計至今年前十月合併營收144.5億元，年增17.58%。美時表示，今年前十月合併營收已接近2022 年全年的水準。

美時表示，亞太及外銷市場10月營收雙雙較去年同期成長，亞太市場年增約6%，外銷市場相較去年同期成長28%。與過去幾年相同，由於例行性生產的時程安排，10月戒癮藥品Buprenorphine/Naloxone的出貨量較低，然而Buprenorphine/Naloxone (Suboxone®學名藥) 於2023年前三季仍然在美國市場保持穩固的市場地位，營收展現亮眼的23%的年增長，預期Buprenorphine/Naloxone的需求在第4季仍然穩健。

美時表示，10月份持續致力在全球取得腫瘤產品線的藥證，其中，口服腫瘤軟膠囊Vinorelbine 30mg在越南獲得了藥證核准，這是繼年初於越南取得Vinorelbine20mg、80mg核准後的第三款劑量。用於胃癌治療的Tegafur/Gimeracil/Oteracil Potassium 20mg和25mg於香港取得核准。此外，Gefitinib 250 mg在哥倫比亞取得藥證，Pazopanib 200 mg也在南非取得許可。

美時強調，公司將不斷實現使命，即從一家台灣本土的學名藥廠發展成為擁有多元產品組合的全球製藥平台，包含學名藥、品牌藥、新成分新藥(NCEs)、505(b)(2)等各種藥品。