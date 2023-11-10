久陽營收／10月4.71億、月增31％ 螺絲本業落底有望 Q4營收緩步回升

久陽精密（5011）10月自結合併營收4.71億元，年增31%，累計前十月合併營收31.06億元，年減少20.96%。

久陽表示，前10月合併營收比去年同期減少，主要是螺絲本業因歐美景氣疲軟，客戶端庫存去化有限，下單及出貨相對保守，且原料價格下跌導致銷售價格低落。惟10月接單已見落底回溫跡象，出貨亦有漸漸回升趨勢。

在子公司方面，台鋼運輸仍因貨運需求低迷，導致營收較去年同期大幅衰退；榮福則因焚化爐整改工程依進度認列相關營收，10月份營收創歷史新高。

台鋼運輸受海運費影響，營收表現不如去年，但第4季歐美線海運費有機會因季節因素及海運公司減艙而調高，營運預期將會走高，進入貨運旺季，帶動運量增加，未來營收應有一番表現﹔子公司榮福代操的焚化廠在完成破管整修及歲修後，營運已回復正常，10月營收因認列崁頂焚化爐整改收入表現亮眼。