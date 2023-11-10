家登營收／10月5.2億元 年成長翻倍跳 第4季步入營運旺季
晶圓傳載方案大廠家登（3680）今（10）日公布10月合併營收約為5.2億元，寫下2023年4月以來單月新高，與去年同期大幅成長107％。家登表示，隨著先進製程動能恢復，家登將進入第4季營運旺季。
家登今日公告10月合併營收達5.20億元、月增0.4％，創2023年4月以來單月新高，相較去年同期大幅成長107％。累計今年前十月合併營收為42.76億元，與去年同期相比增加25.3％，改寫歷史同期新高。家登設備子公司家碩亦同步公告10月單月營收0.63億元，與去年同期成長14.7％。
家登指出，10月營收增加主要受惠於晶圓傳載方案出貨增加帶動，且家登整體已達到年度成長目標，進入第4季旺季，先進製程動能恢復，公司亦出貨放量，家登將會全力備戰。
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