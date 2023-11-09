捷流財報／第3季每股純益2.19元表現持穩 10月營收年增22.1%

閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布第3季合併財報，合併營收6.90億元、年增1.3%，創歷年同期新高，稅後純益9,444萬元，約與去年同期持平，每股稅後純益2.19元；累計前三季稅後純益2.77億元、年減3.1%，每股稅後純益為6.42元。

捷流10月合併營收2.02億元、年增22.1%，主要受惠於客戶工業閥門產品拉貨力道保持穩健態勢，助力整體良好銷售表現，也帶動10月營收改寫歷年同期次高；累計前十月合併營收22.83億元、年增5.2%，並創歷年同期新高。

捷流表示，集團旗下擁有齊全的工業閥門產品線，超過10個國家品質認證，及通過105張產品型式認證，有效滿足多元產業客戶對於工業閥門產品具備耐高壓、耐高/低溫、低洩漏率等高客製化流體解決方案服務。

而今年第3季受惠客戶訂單出貨增溫，並持續優化產品銷售組合與原料採購、生產成本良好管控，都是帶動第3季毛利率達33.46%，年增1.18個百分點，營業利益率亦同步增至17.19%水準的關鍵。

展望第4季，捷流說，雖然客戶部分擴建標案進度放緩，但目前整體在手訂單仍保持良好水準，且長期看好全球節能環保意識的重視，對於液化天然氣接收站、LNG船與船舶業排煙脫硫等長期需求。

另外，半導體、高科技電子供應鏈區域化發展，也有助於創造公司良好業務發展條件。捷流強調，集團站穩台灣閥門市場超過六成市占率的高度競爭利基，加上全力拓展多元產業業務接單，可望創造未來營運良好動能。