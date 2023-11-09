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雄獅財報／前三季每股純益6.4元 全年將大賺逾一個股本

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雄獅（2731）今（9）日公告第3季財務數字，第3季單季合併營收66.5億元，較上季增加約21%，EPS 2.83元創上市後單季獲利新高，前三季合併營收154.5億元，年增782%，稅後純益5.8億元，每股純益為6.4元，逼近上市後全年度最高每股盈餘、2017年的6.5元。由於雄獅第4季還有處分旅天下的利益可認列，每股貢獻超過5.6元，今年將大賺超過一個股本，EPS將創掛牌以來歷史新高。

雄獅表示，第3季營收表現和毛利率逐季走揚，受惠於出境旅遊市場復甦，暑假和企業獎勵旅遊需求熱絡，營收已恢復至2019年疫情前八成五水準，由於日幣匯率下滑及強化採購成本控管，加上疫後政策性縮減門市數量及員工人數，亦導致營業費用大幅減少，毛利率及淨利率持續維持高檔。

若以目的地分析熱門旅遊區域，日本、歐洲表現最為亮眼，歐洲線整體營收也已恢復至疫前九成，而進入獎勵旅遊旺季以來，已承接數家大型壽險業、直銷業、金融業等企業MICE團大單，再加上郵輪旅遊暑期銷售暢旺，皆為營收挹注強勁動能。

此外，雄獅於10月放棄子公司旅天下現金增資，並喪失控制力所產生的處分投資利益，按照IFRS會計原則認列此利益將於第4季認列業外收入，預計第4季對每股盈餘貢獻超過5.6元。

展望後市，雄獅表示，跨年與春節假期將延續出遊熱潮，目前春節旅遊商品銷售賣況已近七成，訂單能見度甚至已到明年暑假，預估整體成長動能將延續至2024年，對未來營運展望保持樂觀。

營收 雄獅

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