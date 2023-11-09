宏碁營收／10月年增7.21% 電腦業務已步回正軌

PC品牌大廠宏碁（2353）今（9）日公布2023年10月單月合併營收193.52億元，月減31.05%、但年增7.21%；累積前十月營收1,975.18億元、年減15.46%，但仍高於疫前（2016至2019年）同期水準。

宏碁表示，10月份營運亮點包括筆記型電腦產品營收年增13.9%、電競產品營收年增27.7%、Chromebook產品營收年增20.6%。

宏碁表示，電腦業務已步回正軌，庫存亦漸趨掌控之中。同時，基於生成式AI的新使用模式正逐漸發展中。

宏碁透過拓展業務範圍打造多重事業引擎的策略，在演化中的產業動態提供了更多機會。11家公開發行子公司均已公告10月營收，仍在孵化中的事業亮點包括聯永基公司10月營收年增50%、安圖斯科技公司10月營收年增24.2%、宏碁智新公司10月營收年增25.5%，及宏碁智通公司10月營收年增19.9%。