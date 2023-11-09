材料財報／第3季EPS 19.7元創新高 單季賺贏上半年

傳產化工股王材料-KY（4763）今（9）日公布第3季財報，稅後純益達16.40億元、創歷史新高，季增52%、年增434%；每股稅後純益（EPS）達19.7元，亦為新高。公司表示，主要受原物料成本下跌以及生產效益提升、規模經濟等，致使核心獲利持續增長。

展望第4季，材料指出，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，亦看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。而目前訂單能見度相當良好，成長動能可望延續到明年。此外，絲束及醋片需求強勁，第4季訂單滿載，且原料價格趨於低檔穩定，暨供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長，樂觀期待今年全年營運成果。

材料第3季合併營收為32.61億元、續創歷史新高，季增38%、年增173%。材料表示，本季營收增長主要由於絲束及醋片需求持續強勁，及銷售價格調漲效益顯現，暨絲束新產能擴增挹注。絲束第3季營收較去年同期增加265%，惟醋片為因應絲束產能增加而增加自用比率減少外賣，致醋片第3季營收較去年同期小幅加增11%。

第3季合併毛利率為62.1%，較去年同期的38.6%增加23.5個百分點。材料指出，主要係因往上游整合自製醋酐成本結構改善，及調整產品售價暨原物料等成本下跌；較前季60.6%增加1.5個百分點，主要受產品組合影響，及銷售價格調漲效益顯現。

第3季營業淨利為18.09億元，較去年同期增加530%，較前季增加43%，營業費用率為6.6%，較前季7.2%僅減少0.6個百分點，主要係本季現金增資員工認股認列一次性費用所致。

第3季稅後純益為16.40億，季增52%、年增434%；本季每股盈餘為19.70元（按盈餘轉增資後之新股數計算），較去年同期增加345%。顯示在原物料成本下跌以及材料持續努力提升生產效益、增加規模經濟，暨穩固產業地位，致使核心獲利回歸增長。

因應絲束需求與營運成長，在產能規劃方面，預計2024年完成8,000噸的絲束產能擴增，及預計2025年完成30,000噸的醋片產能擴增。