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特力營收／10月26.2億元、年增12% 貿易事業較去年同期成長逾4成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

特力（2908）公布10月合併營收為26.2億元，年增12.01%，累計前十月營收296.66億元，年減5.67%。特力表示，10月營收較去年同期成長主要動能來自貿易事業，較去年同期成長超過四成，而零售事業則持續受到大環境影響，較同期減少。

特力貿易事業10月營收為14億元，較去年同期成長41.6 % 。特力表示，除去年同期因零售商高庫存導致基期較低外，接下來西洋感恩節與耶誕節的強勁消費需求，歐美零售商拉貨力道強勁，帶動營收成長，且已連續三個月營收均呈現雙位數成長，顯示出貨動能表現暢旺，隨著歐美客戶庫存去化接近尾聲，既有客戶的拉貨動能已逐漸明朗，新客戶的出貨動能亦穩定發酵中，回補庫存的需求正逐步發酵。接下來將因應市場快速改變及需求，持續強化自行開發設計能力及提升產品功能的差異化，為客戶提供更高附加價值服務，提升產品開發能力及採購和供應鏈管理服務。

特力零售事業10月合併營收11.4億元，較去年同期衰退。公司表示，因疫情後各國開放觀光，消費者支出轉向觀光旅遊且大環境房地產市場仍持續不振，房屋移轉棟數減少，消費者對傢俱類及家居裝飾類商品的需求減緩。

特力觀察，疫情過後，消費者生活樣態與消費模式已然轉變，以社區型就近購物型態增加。因此，接下來，台灣零售事業仍繼續積極進行社區店型的展店，透過讓小店成為大店的衛星店之方式，增加大店和社區店的連結，同時也透過豐富服務性商品內容，以社區管家服務的方式，強化商品銷售。

營收 特力 消費

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