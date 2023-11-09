富世達大漲掀比價行情 新日興強漲逾5%、兆利也大漲

軸承廠富世達今（9）日以每股200元掛牌上市，早盤以297元開高後走高，一度衝達345元，上漲145元，漲幅72.5%，蜜月行情表現搶眼，掀起比價效應，新日興（3376）開低走高，盤中翻紅大漲逾半根停板，兆利（3548）也是上漲攻勢。

富世達2001年創立，資本額6.04億元，主要產品為內折與外折式柔性屏轉軸、多模式連動轉軸、微型轉軸等，應用於折疊手機、折疊平板、電競筆電、超薄筆電、AR、VR眼鏡及耳機盒等3C產品。

富世達第3季營收15.63億元，營業利益2.5億元，稅後純益1.98億元，EPS 3.27元，累計前3季營收38.66億元，毛利率22.8%，營業利益5.69億元，稅後純益4.52億元，EPS 7.48元。

新日興第3季合併營收28.51億元，累計前3季合併營收70.75億元，營業利益5.89億元，稅前淨利8.85億元，稅後純益6.23億元，每股純益3.32元；由於部分急單延續到第4季，有助營運表現，加上新機種將在明後年相繼推出，營運展望相對看好。

兆利為國內軸承大廠，產品主要應用在筆電、手機、螢幕等，公告自結9月稅後純益7,000萬元，年減7%，每股純益1.16元；自結8、9月稅後純益合計1.68億元，每股純益2.79元；合計第3季每股純益3.77元，法人看好第4季摺疊機出貨可望維持高檔。

富世達上市掛牌，蜜月走勢強勁，盤中大漲逾60%，且掀起軸承廠比價空間；新日興開低走高，早盤以低盤105.5元開出，盤中翻紅一度拉升至114元，上漲7元，漲幅6.54%，盤中漲幅逾6%；兆利以也是開低走高，早盤以177元低盤開出，盤中翻紅一度拉升至184.5元，上漲7元，漲幅3.94%，盤中漲幅逾2%。