唯一獲利面板廠！凌巨前三季 EPS 0.56元

中小尺寸面板廠凌巨（8105），是台系TFT面板廠中，去年和今年首季唯一交出獲利成績單者。凌巨董事會昨（8）日通過今年第3季財報，單季稅後純益1.27億元，較上季大增95.5%，比去年同期則是年減2.3%；每股稅後純益0.29元，每股淨值為新台幣18.01元。。

凌巨受惠於三家日系面板廠關閉舊世代產線的轉單效應陸續發酵，推升今下半年產能利用率穩居七成以上。展望2023年營運將受大環境景氣衰退影響，估計年減一成以內；但全年仍有望維持獲利。

凌巨累計今年前三季合併營收68.62億元，年減11.7%。毛利率7.65%，年減3.36個百分點。稅後純益2.47億元，年減57.8%；EPS為0.56元。

凌巨今年各產品線的營收貢獻占比，分別為：利基型產品占45-50%、車載產品占35-40%、消費性產品約10左右，其它產品線不及一成。至於毛利率則為：利基型15-20%、車載5-7%、消費性及其它類產品均約10%。

凌巨表示，今年的小急單主要集中在利基型產品的POS機，及消費性產品的數位相機。而由於日系面板廠陸續有2-3家因關閉小世代線，將訂單轉至凌巨代工生產，這類產品依序放量發酵，推升下半年產能利用率回溫。

凌巨強調，由於舊車載產品的毛利率偏低，凌巨積極轉向拓展充電樁及電動車用面板市場，以及異型加工高毛利產品線。加上新開案的工控、非顯示器的特殊加工產品，都將有助於提升獲利表現。