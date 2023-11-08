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穎崴財報／前三季每股稅後純益11.84元 明年展望樂觀

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

穎崴（6515）今（8）日召開董事會通過經會計師核閱之2023年第3季財務報表並公布營運成果，今年第3季單季每股稅後純益（EPS）為3.7元；累計前三季每股盈餘為11.84元。

穎崴說明，2023年第3季合併營收為新台幣9.84億元，季減3.2%、年減36.7%；歸屬母公司稅後淨利為1.27億元，單季每股稅後純益（EPS）為3.7元；累計前三季合併營收為30.09億元，較去年同期減少11.8%，每股盈餘為11.84元，以上財務數字皆為TIFRS合併財務報表。

在毛利率和營益率方面，穎崴財報顯示，2023年第3季毛利率為35%，與上季持平、年減12個百分點；2023年第3季營益率為13%，季減3個百分點、年減15個百分點。

穎崴提到，在全產品線拉貨暢旺下，去年營運來到歷史新高，然隨著總體經濟反轉、通膨加劇效應下，半導體產業在去年受到後疫情效應帶來的過度下單（over booking）現象下，產業進入較長庫存調整期，同時帶來半導體供應鏈在營運高基期後的衰退調整期。

然而從近期的產品發表會以及美國財報周來看，消費性電子已逐漸走出庫存去化階段，消費力道緩步復甦中，包括記憶體大廠釋出記憶體庫存調整接近結束的訊息，以及晶圓代工大廠指出，PC、手機兩大應用庫存調整達「底部」，隨著全球大廠陸續釋出景氣已觸底訊號，穎崴全球業務營運中心資深副總陳紹焜表示，隨著各產品線都釋出觸底訊號，穎崴全產品線皆已備齊，且各產品線的最高技術規格皆已通過驗證及出貨，對明年展望樂觀且充滿信心。

穎崴 財報

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