閎康營收／日本市場強勁成長 10月創歷年同期新高
半導體檢測大廠閎康（3587）公布10月營收為3.78億元，較去年同期成長2.97％，更創營收歷年同期單月最高；累積今年前10月合併營收39.55億元，較去年同期成長23.5％，主因為日本市場的強勁成長。
隨著上游供應鏈庫存已進入偏低水位，加上消費端目前也有一定好轉，手機品牌廠正積極回補庫存，研究機構IDC預估2023年第4季度中國大陸智慧型手機市場有望重回正成長；晶圓代工大廠亦於2023年第3季度法人說明會中透露，手機及PC市場已展現初步復甦跡象。市場回溫及手機規格提升使得晶片開案量增加，有利於閎康FA（故障分析）和RA（可靠度分析）的需求。
同時，隨著日本政府大力獎勵半導體產業投資，台灣晶圓代工廠相繼宣布在日本設廠；其中，晶圓代工龍頭於熊本設廠，熊本所在的九州原本就是日本半導體重鎮，包括SONY、Kyocera、SUMCO等公司亦位於九州，閎康在9月開設的熊本實驗室即受惠於半導體群聚效應。
閎康表示，半導體檢測服務為台系實驗室強項，服務的質與量皆遠優於當地實驗室，因而成立初期即接獲大量訂單，目前產能已經供不應求，預計2024年初即可認列營收。為了滿足持續增長的市場需求，公司亦有擴增熊本實驗室產能之計劃。
閎康指出，近期全球科技戰的升溫以及各國對於半導體產業的重視，使半導體產業成為戰略重點，閎康作為半導體檢測分析的領導廠商，長期營運表現出色，領先同業進行跨國佈局，展現一站式服務的效率。未來亦將通過不斷的優化服務品質，提升技術水準，協助客戶加速研發進度，進而爭取更多商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言