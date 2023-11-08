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閎康營收／日本市場強勁成長 10月創歷年同期新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

半導體檢測大廠閎康（3587）公布10月營收為3.78億元，較去年同期成長2.97％，更創營收歷年同期單月最高；累積今年前10月合併營收39.55億元，較去年同期成長23.5％，主因為日本市場的強勁成長。

隨著上游供應鏈庫存已進入偏低水位，加上消費端目前也有一定好轉，手機品牌廠正積極回補庫存，研究機構IDC預估2023年第4季度中國大陸智慧型手機市場有望重回正成長；晶圓代工大廠亦於2023年第3季度法人說明會中透露，手機及PC市場已展現初步復甦跡象。市場回溫及手機規格提升使得晶片開案量增加，有利於閎康FA（故障分析）和RA（可靠度分析）的需求。

同時，隨著日本政府大力獎勵半導體產業投資，台灣晶圓代工廠相繼宣布在日本設廠；其中，晶圓代工龍頭於熊本設廠，熊本所在的九州原本就是日本半導體重鎮，包括SONY、Kyocera、SUMCO等公司亦位於九州，閎康在9月開設的熊本實驗室即受惠於半導體群聚效應。

閎康表示，半導體檢測服務為台系實驗室強項，服務的質與量皆遠優於當地實驗室，因而成立初期即接獲大量訂單，目前產能已經供不應求，預計2024年初即可認列營收。為了滿足持續增長的市場需求，公司亦有擴增熊本實驗室產能之計劃。

閎康指出，近期全球科技戰的升溫以及各國對於半導體產業的重視，使半導體產業成為戰略重點，閎康作為半導體檢測分析的領導廠商，長期營運表現出色，領先同業進行跨國佈局，展現一站式服務的效率。未來亦將通過不斷的優化服務品質，提升技術水準，協助客戶加速研發進度，進而爭取更多商機。

半導體 晶圓代工廠 閎康

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