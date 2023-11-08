緯創營收／10月784.03億元 月增0.7%、連3月成長
伺服器市況回春，緯創（3231）今（8）日公布10月營收較9月上升0.7%、漲至784.03億元，而緯創今日也帶頭狂漲，盤中衝上百元、一度拉升至101.5元，終場漲幅收斂收在97.3元，漲幅4.17%、單日成交量達20.39萬張，買氣驚人。
緯創今天公布10月合併營收784.03億元，月增0.7%、年減0.25%，截至目前為止已保持連續3個月月增長的態勢；而前十月合併營收為7,154.49億元，年減10.5%。
緯創今日股價一度重返百元，但盤中多空明顯在百元關卡激戰，除再度出現「499」賣單連發的情況，今日股價衝上100元就遭遇大單賣壓，盤中爆出逾14.5萬成交量，居盤中成交量及成交值冠軍，而今日單日成交量則達20.39萬張，交投熱絡。
外資看好AI伺服器銷售暢旺，將帶動PC、伺服器產業第4季強勁增長，給予緯穎、緯創、廣達、技嘉、華碩等台廠「買進」評等，以目標價來說，緯穎目標價1,879元、緯創144元、廣達282元、技嘉356元、華碩522元；另有外資給予緯創「優於大盤」評等，目標價145元。
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