快訊

賴清德副手女性優先 鄭麗君或蕭美琴？登記前一天或當天揭曉

柯文哲拋民調全贏侯友宜 統計專家早暗示「民進黨恐介入」

瞄準哈瑪斯巢穴：以色列單方宣稱攻入加薩城及爆破地道

緯創營收／10月784.03億元 月增0.7%、連3月成長

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

伺服器市況回春，緯創（3231）今（8）日公布10月營收較9月上升0.7%、漲至784.03億元，而緯創今日也帶頭狂漲，盤中衝上百元、一度拉升至101.5元，終場漲幅收斂收在97.3元，漲幅4.17%、單日成交量達20.39萬張，買氣驚人。

緯創今天公布10月合併營收784.03億元，月增0.7%、年減0.25%，截至目前為止已保持連續3個月月增長的態勢；而前十月合併營收為7,154.49億元，年減10.5%。

緯創今日股價一度重返百元，但盤中多空明顯在百元關卡激戰，除再度出現「499」賣單連發的情況，今日股價衝上100元就遭遇大單賣壓，盤中爆出逾14.5萬成交量，居盤中成交量及成交值冠軍，而今日單日成交量則達20.39萬張，交投熱絡。

外資看好AI伺服器銷售暢旺，將帶動PC、伺服器產業第4季強勁增長，給予緯穎、緯創、廣達、技嘉、華碩等台廠「買進」評等，以目標價來說，緯穎目標價1,879元、緯創144元、廣達282元、技嘉356元、華碩522元；另有外資給予緯創「優於大盤」評等，目標價145元。

緯創 營收

延伸閱讀

靠均價11.63元的緯創（3231）實現買房計畫！ 她：股市大跌時反而找便宜來撿

緯穎AI伺服器下季放量

聯發科法說後 廣達、緯創等AI股重獲外資法人垂青

印度官員：塔塔收購緯創廠 2年半內出口iPhone

相關新聞

世界先進財報／前三季每股稅後純益3.04元 略優於法人預期

八吋晶圓代工廠世界（5347）將於今（7）日下午召開法說會，今日盤前先公布財報，世界先進前三季每股稅後純益3.04元，略...

威剛財報／第3季淨利年增2倍 EPS 1.57元

繼第3季營業淨利季增2.65倍後，記憶體模組大廠威剛科技（3260）10月合併營收再創逾13年來單月營收新高，年增近4成...

嘉聯益法說會／估非理性價格競爭仍會持續 明年下半年較有轉機

嘉聯益（6153）今（8）日召開線上法說會，總經理張家豪、發言人財務長傅賢基出席，傅賢基提到，前三季營運不如預期包含20...

緯創營收／10月784.03億元 月增0.7%、連3月成長

伺服器市況回春，緯創（3231）今（8）日公布10月營收較9月上升0.7%、漲至784.03億元，而緯創今日也帶頭狂漲，...

嘉聯益法說會／看供應鏈庫存漸至合理 產能利用率逐步改善

軟板廠商嘉聯益（6153）今（8）日召開線上法說會，總經理張家豪、發言人財務長傅賢基出席，張家豪說，隨供應鏈庫存去化有助...

原相10月營收釋回溫訊號 盤中股價創三個月來新高

IC設計廠原相（3227）受惠於客戶回補滑鼠晶片需求，推動10月合併營收5.91億元，寫下兩年以來單月新高，且營收更是呈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。