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奇鋐營收／業績暢旺 10月創歷史新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
因應客戶訂單需求，已將許多傳統伺服器的產能移至AI伺服器運用，估計下半年AI伺服器業務將占整體伺服器50%至60%，主要解決方案以氣冷為主。路透
因應客戶訂單需求，已將許多傳統伺服器的產能移至AI伺服器運用，估計下半年AI伺服器業務將占整體伺服器50%至60%，主要解決方案以氣冷為主。路透

散熱模組廠奇鋐（3017）今（7）日公告10月營收55.14億元，月增2.8%、年增8.7%，單月營收再創歷史新高，營運動能強勁。

奇鋐累計今年前十月合併營收479.87億元，年增3.6%，創歷史新高。奇鋐董事長董事長沈慶行曾指出，看好AI未來三至五年高速成長，已在越南啟動擴產計畫，目前訂單能見度相當不錯，估計下半年營運逐季走升，明年業績比今年更好。

沈慶行認為，因應客戶訂單需求，已將許多傳統伺服器的產能移至AI伺服器運用，估計下半年AI伺服器業務將占整體伺服器50%至60%，主要解決方案以氣冷為主。

沈慶行表示，氣冷客戶維運最方便，且有成本優勢的解決方案，採用年限至少可到2025或2026年，在此期間氣冷會是主流方案，之後才會改為液冷方案。

展望未來，奇鋐估今年傳統伺服器的預算遭到AI伺服器排擠，公司因產能有限，下半年產能會挪至AI伺服器運用，將斥資3億美元（約新台幣95億元）在越南擴產，估計越南二廠年底前投產。

伺服器 AI 奇鋐

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