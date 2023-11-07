可成營收／10月衰退 雙率雙減

機殼廠可成（2474）今（7）日公告10月營收10.93億元，月減7.8%、年減60.7%，單月營收為今年以來次低，業績表現平淡。可成指出，上月營收下滑主因來自終端需求持續疲弱、品牌客戶新舊機種交替空窗期所致。

可成累計今年前十月合併營收158.6億元，年減33.8%。可成指出，時序趨近年底，觀察供應鏈庫存已漸恢復健康水平，但企業收益欠佳加上嚴控成本，延宕商務換機潮；經濟前景未明、通膨壓力尚存則壓抑消費者汰換新機動力。整體而言，第4季營運依舊充滿挑戰。

展望明年營運，可成認為，公司預期品牌客戶高階消費機種將於第1季開始量產，可望挹注公司成長動能；此外，因應Windows 11升級，商務需求亦有望自2024下半年至2025年逐步回升。