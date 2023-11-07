創意10月營收月減 分析師：AI、5G 未來成長動能
創意（3443）10月營收月減8.4%；創意第3季ASIC營收季減13.9%，NRE營收季增82.9%，主因認列虛擬貨幣NRE，其中，毛利率31.92%、季增2.78個百分點，因為NRE占比增加，稅後純益10.2億元，季增22%，每股稅後純益（EPS）7.63元，累計前三季EPS為20.86元。
分析師指出，創意第3季NRE營收來自N5及以下、N7及N16占比合計為85%，其中N5及更高階製程營收貢獻單季達52%，超過總委託設計服務營收的50%，主因認列虛擬貨幣NRE；ASIC 營收來自N7營收貢獻為28%，N7和N16營收貢獻合計為68%。
目前來看，第4季營收將和第3季持平，其中，NRE收入預計雙位數百分比季減，ASIC則是成長，量產的案子包括SSD、FPGA、Networking等，毛利率因NRE比重下降將會較上季減少。
由於今年總體經濟不佳，IC設計服務公司Turnkey成長幅度都不如原先預期，創意今年來自SSD、網通狀況皆不太好，因此客戶較年初給的承諾下修，預估創意全年ESP約27.1元。
創意主要是提供SoC設計代工服務為主，雖有自有IP，但非公司的營運重點，公司重著在NRE和Turnkey，大部份客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，創意營收和毛利率也較同業穩定，預估創意2024年EPS將可達33.4元。
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