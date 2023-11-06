AI 伺服器後市可期 緯穎盤中強漲逾4% 緯創、廣達、英業達量價揚

台股今（6）日延續上周反彈力道，盤中開高走高大漲逾150點，多家AI伺服器廠對於後市需求樂觀，個股股價表現反彈，伺服器指標緯穎（6669）盤中大漲逾4%，緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）盤中也有1%的漲幅，而技嘉（2376）表現較為弱勢，早盤震盪下跌逾1.5%。

研調機構集邦（TrendForce）預期2023年AI伺服器（含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量逾120萬台，年增38%；2024年將再成長逾33%，AI伺服器占所有伺服器比率將突破雙位數達近12%。

TrendForce指出，市場又以輝達（NVIDIA）高階AI晶片如A100、H100需求成長明顯，2023年出貨量上修至年增逾七成，2024年將再成長近八成。

美國AI伺服器暨儲存供應大廠美超微（Super Micro）近日公布財報，營收、獲利皆超乎原先預估，並且將2024會計年度上修，調高至100-110億美元之間；而超微（AMD）第3季表現也優於市場預估，並且首度透露「已有多家超大規模客戶」採用旗下AI晶片「MI300」系列，預估明年AI相關營收將逾20億美元。

緯穎今日早盤開高走高，盤中最高一度拉升至1775元，創下近3個月波段新高，盤中漲幅逾4%；緯創則是開高走低，早盤曾一度達93.6元，隨後漲幅稍有收斂，盤中上漲逾1%。

廣達表現震盪，早盤以204元開出，盤中一度上攻206元，隨後幅度收斂，盤中漲幅逾1%；英業達早盤則以42.1元開出，盤中最高一度拉升至42.9元，盤中漲幅逾1.5%。

技嘉表現則較為弱勢，早盤以213元開出，盤中一度翻紅，可惜後續賣壓較重，股價回到平盤之下，盤中下跌逾1%。