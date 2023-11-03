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南茂保守看第4季 今日股價收盤下挫9.75％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

封測大廠南茂（8150）昨（2）日召開法說會，並釋出第3季營運成果，第3季稅後純益5.8億元，每股淨利0.8元，由於公司對第4季仍抱持審慎保守態度，使今（3）日股價引發市場賣壓，南茂股價今日下跌9.75％至37.95元，股價創近一個月低點。

南茂（8150）昨（2）日召開法說會，公布第3季稅後淨利5.8億元、季減7.6％，相較去年同期減少13.6％，每股淨利0.8元，為近五季低點。累計今年前三季稅後淨利14.11億元、年減幅達56.12％，每股純益1.94元。

對於後市展望，南茂董事長鄭世杰指出，客戶持續去化庫存及部分產品終端需求仍有雜音影響，因此對本季營運動能相對審慎保守，約略持平第3季，不過，記憶體相關業務因有急單，動能略優於驅動IC產品。

在南茂法說會釋出相對保守展望後，使今日股價明顯下跌9.75％至37.95元，且同步失守月線、季線、半年線，股價創下近一個月以來新低。

南茂 法說會

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