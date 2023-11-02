益張財報／第3季毛利率24.6%上櫃以來次高 第4季展望樂觀

全球商用置物設備廠益張（8342）公布前三季合併財報，合併營收9.91億元、年減27.9%，合併毛利率22.1%，較去年同期18.1%增加4個百分點，稅後淨利1.25億元、年減38.6%，每股稅後純益為3.74元。

益張第3季合併營收3.44億元、年減11.7%，合併毛利率24.6%，較去年同期18.6%增加6個百分點，稅後淨利5,395萬元、年減15.2%，單季每股稅後純益1.61元。

展望第4季，益張表示，隨著歐洲區經濟逐漸解凍，客戶拉貨動能回溫，商店展示設備業績可望緩步平穩回升，再加上醫療照護系列產品需求成長，公司抱持樂觀態度面對未來挑戰；法人則估，第4季應為今年以來最優的一季。

益張指出，儘管受到俄烏戰爭及高通膨影響，歐洲市場終端需求緊縮，累計前三季商店展示設備較去年同期下滑近七成，然而受惠於高附加價值的醫療照護系列產品需求暢旺，累計前三季業績已較去年同期成長134%。

另外，再加上廠內自動化生產效能提升，以及瓶頸製程效率有明顯改善，第3季單季合併毛利率成長來到24.6%。

益張表示，今年前三季獲利較去年同期衰退，主要是受到匯兌收益減少的影響，經結算今年前三季累計匯兌收益僅1,540萬元，相較於去年同期的8,016萬元，整整少掉八成。

但因今年前三季平均毛利率22.1%，仍勝過去年同期的18.1%，若純以本業獲利表現來看，營益率仍較去年成長約12.6%。