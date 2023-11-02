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Gogolook財報／前三季每股純益EPS 0.85元 首度連續三季獲利

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商Gogolook（走著瞧-創，6902）公告2023年第3季財務成果，歸屬母公司淨利1,400萬元，每股盈餘為0.44元，前三季歸屬母公司淨利為2,700萬元，每股盈餘為0.85元，自公司成立以來首度達成連續三季獲利。

Gogolook表示，三大產品線今年以來營收成長皆相當強勁，加上受惠美元走強，匯兌利益挹注下，即使持續投資人才與海外市場，今年前三季仍皆達成獲利。展望未來，第4季將持續增加投資布局長期成長，目標今年全年營收成長率將優於去年表現，持續藉由良好的投資效率、追求持續且可獲利的成長。

2023年第3季合併營收為1.87億元，年增86%，前三季合併營收為5.59億元，年增95%。在各產品線中，前三季以數位廣告成長動能最強，年增168%，占前三季營收比重51%，廣告優化效益提升成長較為顯著，並與以訂閱制 (SaaS) 為主的信任雲服務同樣受惠於海外市場擴張。信任雲服務營收前三季年增41%，占營收比重32%。受惠於疫情解封後信用卡辦理商機大幅成長，以袋鼠金融Roo.Cash為主的商業服務營收，前三季年增75%，占營收比重17%，在逐漸回歸常態的同時，袋鼠金融Roo.Cash將在陸續推出新功能與拓展多元商品的策略下持續成長。

2023年第3季營業淨利為800萬元，自公司成立以來首度達成連續三季獲利。第三季毛利率為90%，較第2季92%微幅減少，然較去年同期增加4個百分點。

營收

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