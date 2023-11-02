聯策科技今掛牌上市 股價開高漲逾四成

智慧製造推手大廠聯策（6658）今（2）日掛牌上市，以承銷價每股28元正式掛牌，今日開盤後衝高到39.65元，漲幅逾40%。

聯策這次參與抽籤筆數超過30萬筆，中籤率僅0.28%，資本市場反應熱烈，主辦承銷商為元富證券。

聯策致力於電子產業產品技術的智慧製造整合，以「AVRIOT」品牌，提供客製化設備，並於自製設備或客戶既有設備進行影像AI及數據AI等軟體架設，使設備資料橫向串聯上傳，並整合為分析/利用之數據，此智慧製造技術為台灣領先，應用領域已漸漸從傳統本業PCB擴展至半導體產業。

因應訂單持續成長，且考量客戶對於生產環境要求，聯策青埔新廠也於近期動工，主要鎖定自製設備及高單價產品，目前規劃應用於半導體、載板等領域，目標明(2024)年底竣工，2025年首季投產，屆時公司自製設備比重將可進一步提升。

2022年聯策營收16億，毛利率達25%，EPS則達3.97元，今年上半年受景氣衰退影響，客戶雖購置設備之意願下降，但藉此時機進行整廠生產流程改造優化，故上半年，聯策在生產智動化領域也大有斬獲，智動化之營收比重，由去年之20.25%大幅成長至將近30%。

今年10月聯策於台灣電路板產業國際展覽會，也以最新「節能技術」、「節能產品」及「智能、自動化遠端操控技術」參展，藉此展示於節能、智慧製造等方面的布局及發展成果。其中包含與友達數位合作「全廠區電能控管系統」，目標全廠可能節省30%以上用電，以及與信驊（5274）合作開發工廠管理提升之系統，也已開始有客戶導入使用，現場展出迴響熱烈，對後續之業績將有正面助益。

根據IEK報告預估，2024年終端庫存調整應可進入尾聲，手機、電腦、半導體等主力市場將邁入復甦階段。加上電動車、AI伺服器、衛星通訊也延續需求，預測2024年台灣PCB產業將恢復成長，達8.1%，聯策科技已同時跨入晶圓半導體光學與系統相關應用，延續各站生產需求，持續提供客戶專屬的光學檢測與自動化方案，對未來營收貢獻可期。後續聯策亦持續布局東南亞、日本市場搶攻商機，提供更完整的產品線與未來發展擴展力並維持在自我專業領先地位。