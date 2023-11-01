長聖營收／10月8,751萬、年增48% 前十月年增16.6%

長聖（6712）今（1）日公布10月合併營收8,751萬元，年增48%，月增0.3%，公司連續十個月的營收都呈現增長趨勢，累計今年前十月合併營收5.9億元，年增率16.6 %。

長聖總經理黃文良表示，長聖營運模式採雙軌策略，一方面致力於異體細胞治療的新藥開發，另一方面在衛福部「特管辦法」的規定下，提供自體細胞治療委託製造。目前公司細胞委託製造訂單能見度已到明年4月。

黃文良說明，長聖因「特管辦法」推出的自體細胞治療產品，療效吸引更多病患採用。醫學中心提供真實世界的細胞治療數據，特管辦法下的自體免疫細胞治療顯示疾病控制率保持在70%，優於傳統化療的30%。

此外，長聖合作醫院數和合作細胞治療項目持續增加，公司已經與台大醫院合作治療胰臟癌，成為全台首家通過台大醫院特管辦法的合作業者。長聖也在積極與北部醫學中心等多家醫院合作，並已提出衛福部特管辦法申請，目前協助16家醫院攜手進行細胞治療，使長聖已累積接受細胞治療的患者超過600人，佔全台自體免疫細胞療法總收案的60%，收案第一。

長聖表示，第二代樹突細胞疫苗(ADCV02)產品在特管法下獲得衛福部核准，比第一代產品針對癌症病患等候時間可縮短一個月，毛利率提高10至15%。

黃文良並說明，長聖生產廠從一廠擴增至三廠後，樹突細胞疫苗年產能從72例增到240例，將可帶動2024年營收成長動能，明年長聖也會推出第二代樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞(DC-CIK)之優化產品，同樣可帶動這項產品毛利率也會提高，預計明年營收會比今年好。