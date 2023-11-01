材料挑戰重返千金股 成交值排名第三

台股今（1）日開高走低，盤中最低一度下殺至15978.26點，隨後反彈翻紅，上演萬六保衛戰；材料-KY（4763）開高走低，早盤以1000元開出，隨後一度翻黑，盤中漲幅逾2%，盤中成交量逾5千張，並以49.6億元成交值排名個股第三。

材料-KY因達公布注意交易資訊標準，公布8月自結數字，單月營收11.23億元、年增169%；稅前盈餘6.58億元，年增491%；稅後純益5.66億元，年增466%，EPS7.92元；加計自7月稅後純益約4.5億元，累計前8月稅後純益約26.16億元，依照增資後最新資本額8.58億元概算，前8月EPS約30.47元，賺逾3個股本。

材料-KY 9月合併營收12.16億元，月增8.28%，年增199.49%，連九個月創上市以來新高；第3季單季合併營收32.6億元，創上市以來新高；累計今年前9月營收71.88億元，年增136.5%，累計前9月獲利有望繼續創高。

材料表示，主要由於絲束和醋片需求持續強勁，及絲束與醋片新產能擴增完成挹注，暨持續調高售價等因素，所以近期營運動能持續向上。

關於第四季展望，日前公司表示，在貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序之情況下，二醋酸纖維素絲束（絲束）市場可望持續受惠；另，亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。