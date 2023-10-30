錼創停牌 重大訊息待公布

錼創科技-KY創（6854）今（30）日發布公告指出，因有重大訊息待公布，將於明日暫停交易。據了解，重大訊息與公司營運策略上的調整相關，將於明日下午開線上記者會說明相關事宜。

錼創9月營收7,850萬元，月減49.7%，年增107.4%；累計前九月營收6.98億元，年增135.7%。

錼創董座李允立日前舉辦首屆 2023 MicroLED 技術論壇時表示，Micro LED 發展速度若過於緩慢，恐讓市場需求不耐煩，李允立認為，我們需要針對某個市場需求的產品應用進行生產，但初始成本必然偏高，需要單一產品大量生產才能讓成本快速下降，因此需要擴產，但擴產又需要有市場的需求，彼此牽制關係會讓 Micro LED 的發展緩步進行。

李允立指出，未來二到三年將進入發展關鍵期，客戶對產能需求殷切，Micro LED 可使客戶產品具市場區隔性。

錼創今年資本支出近1億元，李允立預估明年將倍數增加。他強調，為了擴充產線，未來將籌資引進更多策略性投資人，同時觀察後續訂單及各式產品線的信心程度。