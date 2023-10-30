快訊

疑勾結毒犯涉貪！北市警遭檢方搜索約談 士林分局回應了

國有地上權開標 曾買下乖乖的「他」砸16億元掃南部3土地

總統大選最新民調／賴清德下滑6.3個百分點 侯友宜支持度領先柯文哲

錼創停牌 重大訊息待公布

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

錼創科技-KY創（6854）今（30）日發布公告指出，因有重大訊息待公布，將於明日暫停交易。據了解，重大訊息與公司營運策略上的調整相關，將於明日下午開線上記者會說明相關事宜。

錼創9月營收7,850萬元，月減49.7%，年增107.4%；累計前九月營收6.98億元，年增135.7%。

錼創董座李允立日前舉辦首屆 2023 MicroLED 技術論壇時表示，Micro LED 發展速度若過於緩慢，恐讓市場需求不耐煩，李允立認為，我們需要針對某個市場需求的產品應用進行生產，但初始成本必然偏高，需要單一產品大量生產才能讓成本快速下降，因此需要擴產，但擴產又需要有市場的需求，彼此牽制關係會讓 Micro LED 的發展緩步進行。

李允立指出，未來二到三年將進入發展關鍵期，客戶對產能需求殷切，Micro LED 可使客戶產品具市場區隔性。

錼創今年資本支出近1億元，李允立預估明年將倍數增加。他強調，為了擴充產線，未來將籌資引進更多策略性投資人，同時觀察後續訂單及各式產品線的信心程度。

LED

延伸閱讀

鐘表也懂混合動力！機械機芯結合電子模組 還會發光有夠炫

竹北縣治一期路燈全面汰換 換LED改善照明更安全

外資賣超136億元！大砍這一檔ETF 比賣超鴻海更多

坦言排斥被封「療傷天后」辛曉琪宣布重大訊息！

相關新聞

外資大賣、股價探低 鴻海呼籲：外界對營運應有信心

鴻海科技集團今日傍晚發出聲明指出，「目前市場對於鴻海集團的營運有許多的臆測，影響資本市場的運作。鴻海經營團隊對於各項業務...

鴻海重挫外資還在大賣 跌落近3年低點可以買了嗎？

台股連兩天反彈，但是成交量明顯不足，今（30）日在聯發科（2454）帶著IC設計強漲下，小漲15點作收，但鴻海（2317...

廣達11月放量要噴了？網笑曝「漲不了關鍵」：投資人繼續賣

AI伺服器指標廠廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令表示，當下晶片仍相當缺，最快明年才會舒緩，使得廣達本季AI伺服器業務動能受侷限。PTT網友討論，廣達「很會炒股價」，…

聯發科釋第4季優異展望 股價強漲近7％

聯發科（2454）在釋出第4季合併營收可望最高季增15％的優異展望後，推動今（30）日股價大漲將近7％，使股價回升到今年...

研華今召開董事會 公告第三季每股盈餘3.01元

全球工業物聯網領導廠商研華公司今（30）日舉行董事會，公布2023年第3季合併財務報告，前三季累計合併營收達新台幣494...

鴻海股價破底 外資連續5個交易日累計賣超鴻海逾12萬張

聯發科釋出樂觀展望，帶動IC設計類股走揚，台股今天早盤上漲逾60點，觸及16200點大關，但權值股鴻海股價持續破底，大盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。