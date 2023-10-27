雙11備戰！這幾檔生技股出貨升溫 第4季業績戰新高

電商最大檔雙11即將登場，不僅零售業受惠，生技股中也有不少是雙11概念股，主要集中在美妝保養和隱形眼鏡族群。法人表示，隱形眼鏡股受惠中國大陸電商雙11備貨需求，10月營收可望衝高，包括晶碩（6491）、望隼（4771）第4季業績可望衝上歷史新高，而美妝保養股軒郁（6703）、達爾膚（6523）則受惠雙11銷售表現，11月營收可望衝上全年高峰，第4季業績將跟著攻頂。

生技股挾雙11題材，買盤強強滾。晶碩今（27）日盤中股價重返400元大關來到403元，漲幅4%，軒郁盤中也逼近300元大關，來到295元，漲幅逾4%。法人表示，從中國大陸今年雙11隱形眼鏡訂單看來，持續朝向復甦，且檔期動能仍在。而美妝保養品第4季不僅有雙11檔期業績加持，實體通路也進入消費旺季，買氣可望催動營收表現。

晶碩日前表示，今年雙11拉貨高峰落在10月，法人估，晶碩10月營收較去年同期將有10%以上成長，整體第4季營收可望站上20億元大關，將創單季歷史新高。同時受惠彩片占比增加，使產品組合轉強，加上旺季產能利用率提高優勢，第4季毛利率表現可望回升。

望隼今年在中國、日本等市場持續取得代工市佔率的增加，9月營收已率先衝上歷史新高，公司日前也表示，在雙11、雙12訂單挹注下，預估營收將一路走強到年底。望隼今年前三季合併營收17.66億元，較去年同期成長37.15%。公司對今年整體業績展望看法正向，全年營運可持續向上。

軒郁今年持續耕耘明星商品，公司表示，雙11期間旗下各品牌將推出全年度最優惠的促銷活動，並吸引新客戶首次購物。此外，公司已與各大站外電商平台合作，設定了比去年同期更高的目標，將努力實現增長目標。軒郁9月營收已來到歷史次高，內部對第4季業績充滿信心，將透過品牌整合和海外擴展推升業績表現。

達爾膚亦受惠百貨周年慶、雙11檔期及傳統消費旺季，加上業者積極規畫產品銷售活動下，第4季旺季營運動能可期。