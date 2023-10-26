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瑞儀財報／前三季 EPS 10.47元 賺逾一個股本
背光模組大廠瑞儀（6176）董事會今（26）日通過今年第3季財報，累計前三季合併營收324.53億元，年減25.2%。毛利率19.86%，年增0.4個百分點。稅後純益48.71億元，年減12.7%；每股稅後純益（EPS）為10.47元，雖然表現不同去年同期的EPS 12元，但交出連續二年前三季即賺逾一個股本的佳績。
瑞儀董事會並決議通過新設立子公司瑞儀光電（越南義安）有限公司案（名稱暫定），將藉由增加海外生產據點，以提升韌性與競爭力。
瑞儀表示，計畫投資瑞儀光電（越南義安）6,000萬美元，並藉由該子公司於1,000萬美元額度內取得土地使用權。同時，為爭取投資時效，擬授權董事長於上述額度內，全權處理越南子公司設立相關事宜；且於越南子公司設立完成前，全權處理土地使用權相關事宜（包含但不限於土地使用權鑑價、以公司名義代子公司簽屬土地使用權相關文件、由公司先行支付土地使用權款項等）。
瑞儀今年3季合併營收113.88億元，季減3.6%，年減36.7%。毛利率20.77%，分別季增0.1及年減0.61個百分點。稅後純益19.04億元，季減14.6%，年增3.5%；每股後純益4.1元。
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