國巨、華新科 拚谷底翻揚

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田按讚手機市況，認為需求已開始觸底反彈。由於PC、手機是用於MLCC標準品最大的消費性電子領域，隨著市況轉強，國巨、華新科等台灣被動元件廠可望同步谷底翻揚，法人更樂觀預期國巨明年將再度展現猛虎出閘態勢，年度營收改寫新猷在望。

台積電日前在法說會上釋出半導體市況佳音，透露觀察到PC和智慧手機終端市場出現需求穩定的一些早期跡象，並預測無晶圓廠半導體庫存會繼續降低，預期將在本季結束時來到更健康的水平。

全球MLCC龍頭村田同步報喜。村田社長中島規巨接受彭博專訪時指出，已感受到印度和東南亞其他地區需求回溫，正向看待全球智慧手機市場已觸底，將於今年復甦，在此趨勢下，預期村田下一財年的出貨數量將有個位數百分比增長。

業界分析，中島規巨此番話意味先前牽制被動元件市況、需求低迷的標準品需求回來了，看好用於智慧手機以及PC等MLCC相關產品，包括0201、0402等出貨量可望看增，為國巨、華新科的業績表現增添柴火。

從業績面觀察，也可看出國巨、華新科業績出現回暖現象。國巨9月合併營收受惠於中國大陸十一長假前的提前拉貨動能帶動、達94.61億元，月增5%、年減7.1%；第3季合併營收273.59億元，季增2.1%、年減11.1%；前三季營收802.46億元，年減13%。

法人認為，在終端消費性電子市況打底向上，再加上車用及工控等高階應用持續穩健，國巨2024年營收上看年增一成以上，並超越2021年的1,221億元、改寫新高。

華新科9月合併營收29.35億元，是近15個月高點，月增2.38%，年增6.57%；第3季合併營收86.74億元，季增5.48%、年增5.43%；前三季合併營收247.22億元，年減11.17%。

華新科副董事長顧立荊先前說，2023年市場需求可能還是比較持平狀態，公司致力於所有產品結構更佳化，有助提升下半年獲利。市場看好，華新科2024年營運也將回神。

營收 智慧手機

延伸閱讀

光罩：營收五年衝10億美元

創意、世芯突圍 不怕美新禁令

鴻海科技日大咖現身 半導體策略長蔣尚義、國巨董座陳泰銘到場

全民權證／國巨 瞄準逾120天

相關新聞

聯發科新品出貨動能 旺

台積電日前於法說會揭露「已看到PC、手機等兩大應用庫存調整改善的跡象」，市場解讀為手機市場回春訊號亮了的原因揭曉，傳出是...

國巨、華新科 拚谷底翻揚

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田按讚手機市況，認為需求已開始觸底反彈。由於PC、手機是用於MLCC標準品最大的消...

廣達、緯創股東數 攀峰

美國再對大陸祭出新一波AI晶片出口禁令，導致全球AI股近期走勢震盪，台灣AI股雙箭頭廣達、緯創股價同步面臨修正，惟市場投...

RFID雙雄 樂觀後市

RFID雙雄永道-KY（6863）、韋僑第3季合併營收分別創歷史新高及次高。展望未來，僅管大環境景氣變數多，但隨著RFI...

健鼎 今年估賺一股本

健鼎（3044）受惠記憶體用板復甦與伺服器、車用等業務升溫，本季營運有望持續上攻，伴隨產品組合效益發酵，法人看好今年全年...

豐田加入特斯拉北美充電規格效應 貿聯、信邦、良維出貨看增

全球汽車龍頭豐田（Toyota）宣布加入特斯拉的北美充電規格（NACS）。隨著特斯拉充電規格持續壯大，貿聯-KY（366...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。