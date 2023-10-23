廣達、緯創股東數 攀峰

美國再對大陸祭出新一波AI晶片出口禁令，導致全球AI股近期走勢震盪，台灣AI股雙箭頭廣達、緯創股價同步面臨修正，惟市場投資人仍鍾情廣達與緯創，「股價愈跌愈買」。根據集保中心最新統計資料，至上周五（20日）為止，廣達、緯創持股人數持續攀升，分別衝上逾17.5萬、逾32.5萬人，同創新高。

分析師表示，投資人在AI族群股價修正時逢低搶進，凸顯市場對相關個股仍有想像空間，即便AI長線趨勢看好不變，但AI族群短線籌碼凌亂，仍須留意風險。

就個別廠商動態來看，廣達近年積極布局AI伺服器市場，並攜手輝達（NVIDIA），超微（AMD）等重量級大咖推出多款AI伺服器新品，陸續出貨中，預期隨著出貨逐漸放量，未來表現將愈來愈好。

緯創結合集團旗下旗下緯穎近年持續布局雲端伺服器領域，業務範圍包括提供系統解決方案服務及設計一系列巨型資料中心、雲端基礎架構產品等各種雲端服務，也是未來市場趨勢。

廣達、緯創上周難逃全球AI股震盪影響，股價同步回檔，廣達上周五一度失守200元大關，終場跌4元、收204.5元，上周跌幅逾9%。緯創日前跌破百元整數價位後，上周持續走弱，一度下探87.7元，為6月底來波段低點，上周五跌0.3元、收91.4元，周跌幅逾7%。