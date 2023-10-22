創意、世芯突圍 不怕美新禁令

美國近期頒布進一步收緊出口至中國大陸的晶片禁令，引來市場對相關業者前景擔憂。不過據了解，台灣跟AI晶片相關的特殊應用IC（ASIC）設計服務業者如創意、世芯等，今年營運不會受到相關政策影響，在美系客戶訂單挹注下，明年將持續成長。

創意與世芯都是AI領域ASIC晶片指標股，創意第3季業績為單季歷史次高，前三季合併營收199.25億元，年增24.8％，為歷年同期新高。

法人指出，美國更嚴格管制大陸獲取晶片標準，不過初步看來，即使依最新管制規範，目前創意承接的大陸客戶案件沒有受到影響，可持續進行委託設計（NRE）階段與後續量產。

創意先前估計全年營收為個位數百分比成長，獲利為衰退。法人認為，創意今年營收應有高個位數百分比成長幅度，但獲利可能呈現高個位數百分比下滑。

展望明年，法人樂觀看待創意因為有美國知名雲端大廠AI晶片案件挹注，業績將持續增長。

世芯先前幾度被美國管制大陸晶片政策掃到颱風尾，不過在轉為以美國雲端服務客戶7奈米製程AI晶片案件為營收主力後，美方政策對其營運影響大減。

據了解，被美方新納入出口管制實體清單的GPU廠商壁仞科技，今年到目前為止對世芯營收貢獻度不到2%，且採全預付方式進行，沒有相關應收帳款，美方新管制對世芯業績影響不大。

世芯第3季合併營收76.03億元，季減4.1％、年增1.14倍，前三季合併營收212.48億元，年增1.32倍，為歷年同期新高。世芯先前評估，第3季受到晶圓代工廠CoWoS產能吃緊限制，單季營收可能季減個位數百分比。該公司也認為，下半年營運表現將比上半年好。

法人表示，世芯今年營收可達9億美元以上，第4季至少與上季相當，且有機會表現更突出。根據世芯評估，上述美系客戶7奈米製程AI晶片需求起碼會延續到2024年，且已加單。這使得世芯原認為此客戶明年對其營收貢獻將比今年少，但已改為預期將比今年增加。